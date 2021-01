¡Inesperado! Covid-19, enemigo de Primoz Roglic, le impide entrenar

Primoz Roglic sufre un inconvenientes en el arranque de su preparación con miras al 2021, en el que el Tour de Francia, en primera instancia, será su principal objetivo.

El corredor esloveno no podrá asistir al campamento del equipo Jumbo Visma, pues estuvo en contacto con una persona que dio positivo a la covid-19 y no pudo viajar.



Roglic, de inmediato fue comunicado del hecho, se aisló, está en Mónaco esperando nuevas informaciones sobre el tema, informó www.cyclingnews.com



Lo que se sabe es que no está contagiado por el nuevo coronavirus y que el estado de salud es bueno.



Para el corredor del Jumbo Visma, el mejor del 2020, la defensa del título de la Vuelta a España y el asalto, otra vez, al título del Tour de Francia, serán sus principales retos de esta temporada.





