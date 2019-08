Roglic, el más temido por los colombianos en la Vuelta a España

Es esloveno. Nació el 29 de octubre de 1989 y, a sus 29 años, Primoz Roglic tiene la oportunidad de la vida de ganar una de las tres competencias ciclísticas más importantes del mundo: la Vuelta a España, que arranca este sábado con una contrarreloj por equipos.

Roglic es el principal candidato al triunfo final. Es el enemigo número uno de los colombianos Miguel Ángel López, Nairo Quintana, Riogoberto Urán y Esteban Chaves en la lucha por ese primer lugar del podio.



Lo es porque este año ha sido muy bueno para él, sus resultados lo respaldan y porque ante la ausencia de Chris Froome y Tom Dumoulin, pues, las opciones de la victoria en la Vuelta son mucho más abiertas.



El líder del equipo Jumbo Visma debuta en la carrera. No la conoce y ese puede ser su talón de Aquiles. No es joven, es un ciclista ya maduro, pero su incursión en las grandes fue tardía. Ha disputado dos veces el Giro de Italia. Terminó de 57 en el 2016 y este año fue tercero. En dos ocasiones ha corrido el Tour de Francia: 38 en el 2017 y cuarto en el 2018, por lo que se ha ganado el rótulo de favorito a ganar la Vuelta.

Este año ha sido bueno para él. Ha disputado cinco carreras, ha ganado tres, en una fue podio y cuarto, en la siguiente. Y en el conteo de etapas obtenidas en el 2019 lleva seis.



Su 2019 comenzó de la mejor manera. Ganó el UAE Tour, luego fue el mejor en la Tirreno-Adriático, ganó la Vuelta a Romandía y fue tercero en el Giro. ¿Algo más para considerarlo favorito?



Le achacan que no es un corredor de tres semanas, pero en el 2018, en el Tour, y en este, en el Giro, no ha salido de los primeros cuatro puestos de la general.

Su gran capacidad está en las etapas contrarreloj. Roglic, de sus 32 victorias que tiene en la hoja de vida, nueve han sido en ese esfuerzo, de las cuales seis ha obtenido en carreras del World Tour, la máxima categoría del ciclismo en el mundo.



“Ya sé que muchos me consideran el favorito. Yo la verdad es que no sé si lo soy, pero vengo bien, no me fijo en rivales. Solo pienso en mí y cuento con un gran equipo, con eso cuento”, dijo Roglic.

Inicios en el esquí

Nació en Zagorje ob Savi, el 29 de octubre de 1989, y por estar cerca a las montañas colmadas de nieve en el invierno fue que le llamó la atención practicar el esquí.

Fue, hasta hace ocho años, uno de los mejores saltadores de esquí de su país. Tanto que alcanzó a ser campeón del mundo juvenil por equipos en el 2007, luego de haber salido segundo un año antes, y solo hasta los 22 años llegó al ciclismo.



En el 2011 comenzó a montar en bicicleta, el deporte que le iba a cambiar su vida, y en el 2013 firmó con el equipo Adria Mobil, en el que estuvo hasta el 2015, para luego dar su paso al LottoNL-Jumbo, hoy el Jumbo Visma.



Su escuadra en la Vuelta está fuerte, es otra de sus fortalezas. Steven Kruijswijk, Robert Gesink, George Bennett y Tony Martin serán algunos de sus coequiperos en la competencia. Sin duda, es el equipo a vencer en la primera jornada.



“En la Vuelta a España tenemos un objetivo grande, y es ganarla. Roglic es el líder, Bennett y Kruijswijk serán dos corredores que irán a su sombra. Luego contamos con ciclistas de gran apoyo como Martin, Powless, Kuss, Hofstede y Gesink”, dijo Grischa Niermann, uno de los técnicos del equipo.



Roglic anuncia que quiere dar la pelea. “Espero estar en mi mejor nivel en la Vuelta”.



LISANDRO RENGIFO

Redactor de EL TIEMPO

En Twitter: @LisandroAbel