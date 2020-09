Roglic dice estar listo para el duelo en la montaña

Primoz Roglic también sabe que este viernes en el Tour de Francia se vivirá una etapa importante. Será una llegada en alto cuyo final será clave para arañar segundos.

La etapa terminará en alto, luego de 191 kilómetros, entre Chatel Guyon y Puy Mary, con siete pasos montañosos, el último de ellos en la meta y de primera categoría.



"Hoy (jueves) fue un buen día de calentamiento para mañana (viernes), que será una jornada muy dura al final. La jornada será clave, en la que hay que tener mucho cuidado", dijo el líder del Tour.



Roglic afirmó que si bien la jornada del jueves fue tranquila, pues no fue fácil.



"No fue una etapa fácil. Estuvimos esperando hasta que se fue la escapada. No fue un día de carrera para los favoritos", sentenció.



