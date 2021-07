Roglic advierte a Egan Bernal: irá a la Vuelta a España 

El esloveno Primoz Roglic (Jumbo Visma), retirado tras la octava etapa del Tour de Francia por una lesión derivada de una caída que sufrió en la tercera jornada, tendrá como próximos objetivos los Juegos Olímpicos de Tokio y la Vuelta a España.

Roglic, de 31 años, doble ganador de la Vuelta, ha vuelto a los entrenamientos después de su abandono en el Tour y piensa en altos objetivos hasta final de temporada.



"Tenemos que ver cómo van los entrenamientos de esta semana, pero si sigue como está ahora, Primoz Roglic hará las pruebas de ruta y contrarreloj de los Juegos Olímpicos", afirmó el director deportivo de la escuadra, Merijn Zeeman.

Primoz Roglic en la tercera etapa del Tour de Francia. Foto: Bwnoit Tessier. Efe/EPA/Pool



Tras la cita olímpica, Roglic ha programado tomar la salida en la Vuelta a España que comienza el 14 de agosto en Burgos, por lo que defenderá el doble título logrado en las dos últimas ediciones.



"Debido a ciertas circunstancias, Primoz Roglic no pudo correr mucho este año. Las carreras en Canadá, Grand Prix de Québec y de Montréal, que inicialmente debía correr, fueron canceladas. En el Tour las lesiones no le han respetado", señaló el técnico.



Primoz Roglic, que partía como uno de los favoritos al Tour de Francia, se vio afectado por las abundantes caídas de la primera semana y tras la octava etapa decidió retirarse para recuperar el estado físico y afrontar otros objetivos. "En la Vuelta optará al tercer título".



Así las cosas, Roglic advierte a sus competidores, entre ellos el colombiano Egan Bernal, que ya confirmó su participación.



"Voy a la Vuelta. No sé en qué condiciones, me gustaría ganarla algún día, pero en estos momentos no sé cómo voy a llegar”, dijo el pasado junio.



EFE

