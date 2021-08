"Mi rival más peligroso puede que sea yo mismo': Primoz Roglic

El esloveno Primoz Roglic (Jumbo Visma), ganador de etapa en Valdepeñas de Jaén, destacó el duelo vivido con el español Enric Mas y consideró como clave de la victoria el hecho de haber tenido "un punto más" que sus rivales en los momentos decisivos del repecho.

"La última subida ha sido muy dura y ya íbamos todos cansados, afectados por el calor. La clave ha sido ir a tope desde el principio y tener un punto más al final. De todas las formas quiero decir que si no hubiese sido por el gran trabajo del equipo no hubiese tenido esta oportunidad de ganar la etapa".



Roglic, de 31 años, solo conocía el ascenso de Valdepeñas por imágenes de vídeo, y en vivo pudo comprobar la dureza del repecho final de un kilómetro.

"Había visto en vídeo el repecho de Valdepeñas de Jaén, pero en la carrera no es lo mismo. Me sonaba, pero no lo tenia claro, la verdad es que es muy empinado, pero tuve ese punto de fuerza en los momentos decisivos", explicó.



Roglic señaló a Enric Mas como su rival más en forma en estos momentos, pero resaltó que la lista de enemigos para la general se puede aumentar con más nombres.



"Mi rival más peligroso puede que sea yo mismo, ya vimos lo que pasó ayer con la caída. No quiero destacar a ningún rival, pero al que veo en mejor forma es a Enric Mas. De todas las formas también está cerca López, los hombres del Ineos y podría decir hasta una decena", dijo.



El doble ganador de la Vuelta tiene claro que mientras tenga fuerzas, su táctica será la de atacar ante la menor oportunidad. "Se podría decir que mi táctica es atacar y atacar, pero veremos si sigo atacando, lo podría hacer más, pero a lo mejor no porque no siempre tengo fuerza", aseguró.



Con Efe

