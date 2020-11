Roglic sale fortalecido de la segunda semana de la Vuelta

La Vuelta a España entra en la última semana y al finalizar la segunda parte el esloveno Primoz Roglic no es el líder, pero sí el ciclista más beneficiado de una general que pasó a dominar el ecuatoriano Ríchard Carapaz, tras el duelo del domingo entre Pola Laviana y el Angliru, de 109 kilómetros.

Si bien la general quedó apretada, entre los cuatro primeros solo hay 35 segundos, es claro que por lo que falta el actual campeón, Roglic, entra a la semana final muy fortalecido.



Los porque a su favor tiene la contrarreloj de mañana, de 33 kilómetros, con final en alto. Tal vez no le pase lo mismo que en el Tour de Francia, cuando perdió la carrera con su compatriota, Tadej Pogacar, en la crono de un día antes del final, o al menos eso esperan en el Jumbo Visma



Que tenga pierde o no, pues no vine al caso, Roglic es el más fuerte al reloj entre Carapaz, Hugh Carthy y Dan Martin, quienes le pelean el título.



Tampoco hay que decir que ganará ‘con una pata’, pro a la vista de los datos, de la estadística, Roglic es mucho más fuerte al reloj que sus contrincantes. Los números dicen que no hay ninguna opción de que se le acerquen y esos 10 segundos que le tiene Carapaz no serán suficientes para conservar ese liderato.



¿Le puede pasar lo del Tour? A él ni al Jumbo Visma les pasa por la cabeza, Roglic manejó muy bien los ritmos en las duras subidas de la Vuelta, sus rivales, que son escaladores por excelencia, poco le hicieron daño y el esloveno se dedicó a aguantar el paso, a subir bien y a no perder tiempo, algo que al final consiguió.



Roglic no es un escalador como Carapaz, Martin y otros eximios hombres de alta montaña, pero sube y mejor de lo que piensan, ahora tendrá la crono para acomodarse en la general, meterles tiempos a sus contrincantes y manejar el final de la carrera con tranquilidad.



La alta montaña, el final en premio de categoría solo volverá hasta el sábado próximo, con la jornada entre Sequero y La Covatilla, pero en la contrarreloj las diferencias estarán a favor del corredor esloveno.



La Covatilla será una jornada difícil, pero el único final en alto de la tercera parte de la prueba, por lo que el resultado de la contrarreloj no será definitivo para la general final, pero sí dejará la clasificación muy definida.



El domingo, Roglic cedió, pero no todo lo que esperaban sus rivales, que tampoco estuvieron en un día pletórico, pues no sacaron diferencia.



"No tuve mi mejor día, pero estoy contento. Ahora, hay que visualizar la crono y llegaré con la idea de hacerla lo mejor posible”, dijo Roglic.



Carapaz espera defender la camiseta roja y tiene confianza, aunque se sepa que esos 10 segundos son poco.



“Son muy favorables para nosotros, vamos con la mentalidad de hacer una muy buena Vuelta, la estamos haciendo y vamos ir a la defensa de ello. Ha sido una etapa bastante dura que, añadida a la del sábado, pues hizo mella en todos”, comento el líder del Ineos.



Este lunes, la Vuelta a España tiene día de ‘descanso y todo quedará listo para una contrarreloj que dejará mucho más clara la general.