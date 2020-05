Roglic no pierde tiempo, este es el calendario del rival de Egan

El esloveno Primoz Roglic (Jumbo-Visma), ganador de la Vuelta 2019, tiene previsto participar en el Tour de l'Ain y en el Dauphiné como pruebas de preparación para el Tour de Francia, que tendrá lugar del 29 de agosto al 20 de septiembre.

Roglic, de 30 años, quien compartirá galones en el Jumbo Visma con los neerlandeses Tom Dumoulin y Steven Kruijswijk en el Tour de Francia, ha optado por el calendario francés para su gran objetivo del año.



Por primera vez en su carrera competirá en el Tour de L'Ain, del 7 al 9 de agosto, y terminará de afinar su forma en el Dauphiné del 12 al 16.



La camiseta roja de la Vuelta 2019 se encuentra este año ante la gran ocasión para consagrarse en el Tour de Francia con el Jumbo Visma, reforzado con la incorporación de Dumoulin.



Sin duda, será un gran rival del colombiano Egan Bernal, que defenderá el título del Tour de Francia.

Se presentará como uno de los favoritos tras su cuarta plaza en 2018, el tercer puesto del Giro 2019 y el triunfo en España.



Esta temporada aún no ha podido estrenarse en competición debido a la pandemia del coronavirus.



EFE