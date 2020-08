Primoz Roglic prende las alarmas, no se siente bien, tras la caída

El ciclista esloveno Primoz Roglic, campeón del Tour de L'Ain, prendió las alarmas de cara al Tour de Francia (29 de agosto al 20 de septiembre), pues en un mensaje que subió a las redes sociales advirtió que no encuentra buenas sensaciones.

"Hice un pequeño giro. Honestamente pensé que me sentiría mejor a esta altura después del accidente del sábado", señaló Roglic.



Le puede interesar: (El Jumbo Visma pierde a un poderoso ciclista para la lucha por el Tour)



Y agregó: "Veamos qué traerán los próximos días. Me mantengo optimista".



Roglic no salió para la última etapa del Criterium Dauphiné, en la que defendía al liderato, debido a los golpes que sufrió el sábado en una caída que sufrió en la cuarta jornada.



El ciclista del Jumbo Visma, gran candidato para el título del Tour, no se sintió bien y decidió abandonar la prueba para cuidar su salud de cara a la competencia que arranca el próximo viernes.



Deportes