Primoz Roglic abandona el Tour de Francia

El esloveno Primoz Roglic, segundo en la edición 2020 del Tour de Francia, abandonó la competencia, anunció este domingo su equipo Jumbo en un comunicado.



Roglic sufrió una caída en la tercera etapa y estaba relegado a unos 40 minutos del líder del Tour, el también esloveno Tadej Pogacar, tras la etapa del sábado.



"Intenté concentrarme en el presente, ir pasando los días, pero luego de varias jornadas vi que esto no me conducía a ninguna parte y que ya no tenía sentido continuar", explicó el esloveno.



El antiguo saltador de esquíes había anunciado a comienzos de año que sus principales objetivos para la temporada eran el Tour de Francia y la prueba en ruta de los Juegos de Tokio, prevista el 24 de julio.



"Estoy muy frustrado por tener que abandonar el Tour, pero debo aceptarlo tal y como es. Sigo optimista y miro hacia el futuro", prosiguió Roglic, quien evocó su calvario desde la caída sufrida a una decena de kilómetros de la meta en Pontivy.



"No pensaba que esa caída provocaría mi abandono. Después de unos días vi que no realizaba ningún progreso en mi recuperación", explicó el vigente ganador de la Vuelta a España, que afrontaba el Tour con la vitola de favorito junto a su compatriota Tadej Pogacar, ganador en París el año pasado.



Después de su caída, Roglic mantuvo el tipo en la contrarreloj del miércoles en Laval, donde sólo cedió 44 segundos respecto a Pogacar. Pero pagó la factura de sus lesiones y de sus múltiples contusiones en la larga etapa (249 kilómetros) del viernes, antes de llegar a meta con mucho retraso en la primera etapa de montaña en el Grand-Bornand.



Con ocho etapas disputadas, Roglic ocupaba el puesto 51 de la general, a cerca de 40 minutos de Pogacar, nuevo maillot amarillo en esta edición.



AFP

