‘Puedo mover mis piernitas’: ciclista colombiano accidentado

El colombiano Róbinson Jaramillo, quien se accidentó el domingo pasado en el último día de competencias del Mundial de Paracycling, se recupera en un hospital en Holanda, tras la operación de columna a la que fue sometido.

“Gracias a Dios no quedo cuadripléjico, eso no pasó y puedo mover mis piernitas. Menos mal que todo va lo mejor. Eso fue lo primero que hice, mover las piernas después de la cirugía, eso me tenía asustado”, le dijo Jaramillo a EL TIEMPO.



A sus 31 años, Róbinson, a quien conocen como ‘Chavo’, se siente mejor y advirtió que la meta es volver a montar bicicleta.



“Ya estoy mejor. La recuperación va por buen camino. Esta mañana (viernes) estuve con el fisioterapeuta y me dijo que todo va ok”, señaló Jaramillo.

Luego de la caída, Jaramillo presentó fisuras en vértebras cervical y lumbar, razón por la cual debe estar en cuidados médicos y especializados, pero las lesiones no comprometen su movilidad.



“La operación fue un éxito. Fueron dos vértebras las que estuvieron comprometidas. Cinco costillas rotas y la escápula derecha. Pero ahí no estoy seguro”, precisó.



Este viernes llegó Valentina Vásquez, su novia, proveniente de Colombia, gracias al esfuerzo de Coldeportes y la Federación Colombiana de ciclismo.



“Creo que estaremos entre tres o cuatro semanas más en este país. Cuando me caí no pensé que fuera nada grave. No me acuerdo de nada. Que alcé la mano al público, pero nada”, precisó.



Y agregó: “Sería una persona conchuda si digo que necesito algo, estoy bien, la parte hospitalaria ha sido excelente. Desde hace unos años para acá he pedido apoyo para seguir en el ciclismo paralímpico. Para ese proceso necesito un apoyo, eso es complicado. Me gustaría tener una bicicleta propia, buena. Un respaldo de una empresa que me ayudara para seguir”.



El deportista nacional no hacía parte del seleccionado colombiano que tomó parte en el Mundial, viajó con sus propios recursos, luego del apoyo de familiares y amigos. Es atendido en un hospital de la ciudad de Zwolle.



Deportes