Colombia vuelve a soñar en bicicleta: ¡comienza el Mundial!

Este domingo arranca el Mundial de Ciclismo de Ruta, en Innsbruck (Austria), con un recorrido que alimenta las aspiraciones de Colombia, pues la prueba de fondo élite y sub-23 tiene un alto porcentaje de montaña, ideal para que el fuerte equipo que llevó el DT Carlos Mario Jaramillo tenga las opciones intactas de obtener una medalla.

La delegación, integrada por 19 corredores, es un grupo fuerte con los mejores ciclistas del momento, liderados por Nairo Quintana, Miguel Ángel López y Rigoberto Urán, quienes acaban de terminar la Vuelta a España y vienen con ritmo. Además estará Sergio Luis Henao, el ciclista colombiano que mejor se desempeña en carreras de un día, que también acabó la ronda ibérica y será clave en la prueba del próximo domingo, sobre 258,5 km. La ruta élite arrancará con un tramo de 85 km, con repechos, pero en el circuito final en Innsbruck, de 24 km, hay exigentes seis pasos por el Igls, un duro repecho. En el final se afrontará la subida al Gramartboden, con rampas del 20 por ciento de inclinación, ubicada a solo 9 km de la meta y con un desnivel de 4.670 metros.



“Tenemos muy buen material humano para este mundial. Los corredores que terminaron la Vuelta a España llegan en un buen nivel, al igual que los júniores, damas y sub-23”, señaló Jaramillo.

Y agregó: “Es una selección fuerte en el ascenso. En élite tenemos una base con experiencia, ciclistas que se defienden en ese tipo de carreras. En sub-23, Iván Sosa ha hecho una temporada sensacional; ya ganó el circuito en el Tour de los Alpes, una buena base, y confío en ellos. Tito Rendón está en el Centro Mundial y es una carta importante”.



Para Henao, los kilómetros que hizo en la Vuelta a España serán importantes. “Terminamos bien la Vuelta, hicimos kilómetros y ahora vamos al Mundial con todos. El equipo está bien, hay corredores con mucha experiencia y con ganas de ir por las medallas”, le dijo Henao a EL TIEMPO. Su primo, Sebastián Henao, Daniel Martínez, Rodrigo Contreras y Wínner Anacona, que estará en la crono por equipos este domingo con el Movistar, complementan el grupo élite.



Y con otra clara opción de terminar con una medalla está en los sub-23, cuyo trazado será el mismo de los élite, pero sobre 179 km, el viernes. El equipo nacional estará liderado por Iván Ramiro Sosa, sexto en la Colombia Oro y Paz, campeón en el Sibiu Cycling Tour y en la Vuelta a Burgos. El cundinamarqués estará acompañado por Wílmer Paredes, Alejandro Osorio, Éiner Rubio y Miguel Flórez.

“Ya reconocimos el terreno, el trazado, y aunque la subida es dura, no hay que dejar de lado la bajada; de pronto ahí se pueden definir las medallas. Es un trazado que nos ilusiona porque nos favorece por lo montañoso, tiene subidas difíciles, y ahí nos podemos destacar”, precisó Osorio.



Aunque el certamen abre hoy con la crono por equipos de marca (hombres sobre 62 km y damas sobre 54 km), Colombia solo se presentará en competencia el miércoles, cuando Rodrigo Contreras haga la crono individual de 52,2 km, donde no hay opción de figurar. “Me voy a medir con los mejores del mundo. No será fácil, hay que ser realistas, ganar una medalla es duro. La ruta es un recorrido para escaladores, y nosotros tenemos muy buenos representantes”, señaló Contreras, quien en el 2019 estará con el equipo Astana y ganó el oro en la competencia al reloj de los Juegos Bolivarianos, Centroamericanos y del Caribe, el prólogo y la contrarreloj de la Vuelta a Colombia.



El jueves entrarán en acción la categoría júnior, con Tito Rendón y David Camargo, en el tramo de 132 km, y las damas, con Érika Botero.



Y, el sábado, Ana Sanabria, Paula Patiño y Liliana Moreno tendrán la ocasión de disputar la ruta femenina élite, de 156,2 kilómetros.



En la historia mundialista, Colombia ha ganado dos metales dorados. El primero, con Santiago Botero en la contrarreloj individual en el 2002.



Fabio Duarte fue el campeón de la prueba de fondo de los sub-23 en Italia en el 2008. Carlos Betancur fue plata en esa misma competencia, pero en el Mundial del 2009, mientras que los bronces han corrido por cuenta de Víctor Becerra, en 1995, en el circuito de Duitama, en la última ocasión en la que se disputó la carrera aficionada que pasó a ser sub-23. Botero fue tercero en la crono del 2001 en Portugal, un botín que puede aumentar en esta edición del Mundial en Austria.







LISANDRO RENGIFO

Redactor de EL TIEMPO

En Twitter: @lisandroabel