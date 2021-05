Egan Bernal, a cinco días de la gloria en Milán

Hoy se corre la etapa 17 del Giro de Italia con TV de ESPN y Caracol TV desde las 4:50 a.m. Son 193 kilómetros entre Canazei y Sega di Ala con un arranque en bajada y tres premios de montaña a lo largo del día. El primero, de tercera categoría, a los 57 kilómetros. Luego están dos de primera categoría: el Passo di San Valentino y la llegada a meta.





Lo invitamos a leer: (María Camila Osorio dio su primer paso hacia Roland Garros)

No creo que nadie vaya a revertir la victoria de Egan Bernal FACEBOOK

TWITTER

Los últimos 11 kms se presentan como otro escenario para los favoritos en la general, con una inclinación por encima del 10 por ciento. Damiano Caruso (Bahrain Merida) ha sido la sorpresa de las últimas semanas. Llegó como gregario de Mikel Landa y tras el retiro de este, tomo las riendas de su equipo al punto de estar hoy de segundo en la general a 2 minutos 40 segundos de Egan.

Facebook Twitter Linkedin

Damiano Caruso GIro de Italia 2021 Foto: AFP

“No es una sorpresa total que esté aquí. No sé si mis oponentes están impresionados. He demostrado que puedo correr por una clasificación general. Ahora solo estoy compitiendo en el Giro y quiero subir al podio. Estoy un poco cansado, pero es normal”, declaró Caruso.



El resto de favoritos piensa ya en los premios secos. Romain Bardet (DSM), comentó: “No creo que nadie vaya a revertir la victoria de Egan Bernal, pero por el podio la batalla va a ser dura”.



Caso parecido de Simon Yates, quien perdió tiempo en la etapa del lunes, quedó a 4 minutos 20 segundos de Bernal y se mostró con expectativa de quedar en el podio. “Lucharemos para estar hasta el final”, comentó Yates.



Por su parte, Bernal, líder del Ineos y líder sólido, confesó que sus dolores de espalda siguen ahí: “En ciertos momentos de la etapa me duele. Fuera de mis cuidados cotidianos de fisioterapia, no puedo hacer mucho más. No creo que el dolor sea muy fuerte hasta que acabe el Giro, tengo confianza".



Y confirmó que no irá al Tour de Francia, puso en duda su participación en los Olímpicos y dejó entrever que correrá la Vuelta a España de este año.



Hugo Caro Jiménez

Redactor de El Tiempo

En Twitter: @HugoCaroJ

Más deportes

- Los países con más etapas ganadas en la historia del Giro de Italia - Este es Hansi Flick, el nuevo técnico de la Selección de Alemania - Kanté, el humilde símbolo de Chelsea al que solo le falta la Champions