Otra vez, destapado en el Giro: no es nuevo para Egan

Ya el día de descanso quedó atrás. Hoy arranca la segunda semana del Giro de Italia con una etapa de gran atractivo: serán 162 kilómetros entre Perugia y Montalcino, con cuatro fragmentos de terreno sin pavimentar en los últimos 70 kilómetros.



El segundo, el más duro, de 13,5 kilómetros, a 54 de la meta en un premio de montaña de tercera categoría. Antes, atravesado, habrá un embalaje intermedio.



En los cuatro tramos el lote recorrerá 35,3 kilómetros en carretera destapada, un terreno que no es desconocido por el líder Egan Bernal, del poderoso Ineos.

El domingo, en un remate en ascenso también en una carretera sin pavimentar, atacó en los últimos 800 metros de la etapa con final de montaña: ganó y se apoderó del liderato.

Egan Bernal. Foto: EFE

La etapa de hoy es en la en la región de Siena, la misma donde se corre la Strade Bianche. En marzo pasado, Egan compitió en esa prueba y terminó tercero, detrás de Mathieu van der Poel, el ganador, y del campeón mundial, Julian Alaphilippe.



“La Strade Bianche es muy diferente a la etapa de mañana (hoy)”, dijo Bernal.

Otro factor influyente en la fracción será el clima. El pronóstico del clima para Montalcino es de lluvia sin frío: 18 grados centígrados. Así, el riesgo de que el terreno destapado se convierta en un barrizal o en una trocha resbaladiza hace temer probables caídas, pinchazos y problemas mecánicos.



"A no ser de que llueva mucho o haya problemas de viento, no creo que sea un gran problema el terreno sin pavimentar. La gran posibilidad está en una escapada. No sé si haya un equipo que pueda controlar la etapa. Remco Evenepoel (principal rival de Egan) ya intentó bonificar y ‘se pondrá como loco´ por ganar cualquier segundo porque no tiene clara la victoria final del Giro”, analizo ayer para EL TIEMPO Marino Lejarreta, campeón de la Vuelta a España en 1982.





Egan confía en el apoyo de sus compañeros Gianni Moscon y Salvatore Puccio, ambos italianos con experiencia en este tipo de terrenos. Cabe recordar que Bernal se inició en el ciclomontañismo.



“Todo se puede perder en un solo día. Habrá que prestar mucha atención a la etapa (de hoy). Fuimos a ver el recorrido de este miércoles y hay partes duras antes y durante los sectores de tierra. Habrá batalla para entrar bien colocados y ese será un aspecto clave” expresó Egan.



