Nairo y López, a perder lo menos posible en la contrarreloj

“Las diferencias son muy cortas y es posible que la Vuelta se decida en la contrarreloj”, fueron las palabras de Simon Yates, el pasado domingo. Pues hoy (9 a. m., ESPN 2 y Caracol TV) llega la etapa contra el cronómetro, terreno siempre complicado para los escarabajos colombianos como Nairo Quintana y Miguel Ángel López, y en el que parte como favorito Alejandro Valverde.

Entre Yates, el líder, y Valverde solo hay 26 segundos que pueden ser descontados por el español para terminar hoy con la camiseta roja de líder, antes de la definición en la montaña.



“Alejandro (Valverde) es el favorito para la crono, de todos los candidatos es el que mejores cronos hace, pero tampoco es Indurain”, dijo ayer el director del equipo Movistar, Eusebio Unzúe.



Nairo también reconoce las fortalezas de su compañero de equipo en este tipo de trazado, pero confía en que no sea tan amplia la diferencia para que en las etapas de montaña que quedan pueda descontar.



“Las fuerzas están igualadas, el que mejor vaya contrarreloj sacará más diferencias. Alejandro Valverde aprovechará para ello porque es el mejor contrarreloj, pero luego llega la montaña y también vamos a tener opciones”, aseguró Quintana.



El lunes en el día de descanso, Nairo también aprovechó para responderles a sus críticos, quienes aseguran que ha tenido una postura demasiado conservadora en lo que va de la carrera.

“No me duele que me consideren conservador, no siempre se puede atacar. Lo que me duele a veces son las piernas, no soy todopoderoso. Lo importante es que estoy bien”, dijo el ciclista del Movistar.



Aunque la batalla se centra en los cuatro primeros de la general, Valverde aseguró que no hay que perder de vista a Thibaut Pinot, ganador en los Lagos de Covadonga: “A Pinot hay que tenerlo muy de cerca porque es peligroso y habrá que atarlo en corto para que no coja diferencias”.



