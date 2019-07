Alaphilippe será líder del Tour hasta cuando regrese la montaña

Julian Alaphilippe cumple con su tarea: defender el liderato del Tour de Francia hasta cuando sus fuerzas y los grandes favoritos al título lo decidan.

El francés tendrá la oportunidad de ser líder hasta cuando regrese la alta montaña, pero por ahora lo disfruta.



“El equipo ha hecho un gran control, la escapada era perfecta para nosotros porque no había nadie peligroso en la general. Ha sido un día fantástico. Pocas cosas pueden compararse a estar de amarillo un 14 julio”, dijo el corredor de 27 años.



Sin duda, es un gran premio. Alaphilippe es el mejor corredor del año, así lo dicen sus victorias: ganó la Strade Bianche, Milán-San Remo y la Flecha Valona.



Estuvo en el Tour Colombia, y ahí fue figura tras su victoria parcial en la etapa que llegó a La Unión.



Alaphilippe tiene chance de seguir siendo líder. En la etapa de este lunes no debería tener problemas para seguir. Este martes hay descanso, y el miércoles la etapa no tiene peligros.



El jueves ya se asomará la alta montaña, el viernes se disputará la contrarreloj individual, y el sábado y el domingo serán días de llegadas en alto, por lo que el francés cedería el liderato.



Este domingo, la etapa entre Saint-Étienne y Brioude, de 170 km, concluyó con el triunfo de Daryl Impey. La general no sufrió cambios.



