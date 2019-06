Egan le pelea el liderato del equipo a Thomas en el Tour

La actuación del colombiano Egan Bernal en la Vuelta a Suiza deja un sabor de tranquilidad de cara a su participación en el Tour de Francia. Es bueno saber que el pedalista de Cundinamarca está bien, que recuperó la forma luego de la fractura de la clavícula izquierda que sufrió 15 días antes del Giro de Italia y lo obligó a despedirse de la posibilidad de luchar por el título de esa carrera.

Egan, en primera instancia, era el líder del equipo Ineos para el Giro, pero los planes han cambiado, y de qué forma.



Bernal es hoy una carta, sin duda, que tiene Ineos para el Tour. El primer líder de la escuadra será Geraint Thomas, pero el colombiano está cerca.



En ese orden de ideas, el que gana es el Ineos, pues tendrá dos cartas para el Tour: Thomas, el actual campeón, y Bernal; dos dolores de cabeza para sus rivales.



El año pasado, en el Tour, Froome era el líder. Venía de ganar el Giro de Italia, y su forma no era la de años anteriores, pues pagó el esfuerzo que hizo en Italia.



A falta de una semana para el final, Thomas estaba cerca, y con él se la jugó el equipo (Sky), porque la meta, como debe suceder en el 2019, es ganar el Tour, sin importar el nombre del campeón.



“Sería egoísta de mi parte compartir equipo y también pensar en hacer la general”, señaló Bernal antes de la Vuelta a Suiza, lo cual indica que tiene claro que si le toca trabajar, lo hará.



Todo cambió debido al accidente que tuvo Chris Froome cuando reconocía la etapa contrarreloj individual del Critérium du Dauphiné.



Era claro que Ineos se la iba a jugar con el británico en busca del triunfo en el Tour y el quinto título del corredor de 34 años, pero todo dio un vuelco debido al accidente, a las múltiples fracturas de Froome y su despedida de la competencia en lo que resta del 2019.



El nombre de Thomas cogió mucha fuerza, pero el galés también fue víctima de las circunstancias del ciclismo, pues se cayó a 33 kilómetros de la llegada en la cuarta etapa de la Vuelta a Suiza, su última competencia antes del Tour francés.



El retiro de Thomas prendió las alarmas en el Ineos. Sin embargo, los exámenes salieron bien: solo chapa y pintura, pero ahora deberá hacer un plan distinto porque llegará al Tour sin la competencia en Suiza.



Bernal duró 76 días sin competir, tras su fractura. Volvió en la Vuelta a Suiza, el jueves quedó de segundo en la etapa y se convirtió en el líder. El viernes ganó la jornada y aumentó la diferencia, pero es incierto si podrá ganar la carrera, que se definirá este domingo con el tramo de 101 km con tres pasos montañosos de fuera de categoría.

El gran dilema

Pensando en la máxima meta del 2019 del Ineos, ganar el Tour, pues el resultado en Suiza para Bernal será una anécdota.



Lo más importante será saber si está en condiciones, si ya está recuperado; y, por lo hecho en la competencia, pues se entiende que Egan está en forma y listo para la lucha en Francia. Sin duda, si gana en Suiza, mucho mejor; pero si no lo hace, el resultado es lo de menos.



Y acá nace el gran interrogante: ¿quién será el líder del Ineos en el Tour, Thomas o Egan? La respuesta es fácil: Geraint, pues es el actual campeón de la carrera. A él le apostarán al comienzo, será el que mande en el equipo.



Sin embargo, Bernal no está lejos. Será el segundo a bordo por si falla el líder. Lo clave es que el pedalista nacional se ve en buena forma. Lo que ha hecho en Suiza es importante porque se recuperó la confianza en él. Pasó la prueba.



Aunque hay que analizar que los rivales que tuvo en Suiza no son los mismos que enfrentará en el Tour de Francia: no están Adam Yates, Romain Bardet, Thibaut Pinot ni Richie Porte, entre otros, pero vale lo que se ha visto de él: su potencia en la subida, la inteligencia para correr, así el resultado hoy no sea el título.



Claro, es bueno ganar en Suiza, pero lo mejor es analizar el estado de forma de Egan Bernal, que sin duda aprobó el examen, pero deberá mejorar para llegar en las mejores condiciones y poder ser el as bajo la manga del Ineos.



LISANDRO RENGIFO

Redactor de EL TIEMPO

En Twitter: @LisandroAbel