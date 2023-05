Hace unos días, se conoció el tenso momento que vivió el ciclista colombiano Nairo Quintana en un restaurante de Andorra, donde habría protagonizado una pelea con un influenciador español en el establecimiento público.



(Puede leer: Video: Nairo Quintana, grave denuncia de aficionado en España en su contra).



La historia fue revelada por el propio Xavi Caballol, con quien Nairo se habría encarado hasta casi llegar a los golpes. Según relata el 'influencer' conocido en las redes sociales como ‘Ferrariman’, el hecho ocurrió luego de hacer algunas bromas que disgustaron al campeón del Giro de Italia.

“Me parece que los habían acusado de algo de dopping, les metí alguna historia, solo estaba haciendo algo de humor, se ve que no les gustó. Total empezaron a amenazarme y me intentaron pegar”, explicó el ibérico.



Caballol indicó que estuvo cerca de ser agredido por el corredor boyacense al que decidió denunciar antes las autoridades de Andorra. Pero luego de un año de los hechos, el 'influenciador' explicó que recibió una carta del juez explicando que el caso se archivó, favoreciendo al corredor nacido en Cómbita, Boyacá.

Nairo Quintana tuvo grave incidente en Andorra Foto: Instagram: @nairoQuinCo

El comunicado desató el enojo de Xavi, quien salió a hablar en sus redes sociales del hecho, donde afirmó que ‘un ciclista puede venir a insultar y agredir’ y nadie hace nada. Aunque explicó que confió en la justicia de Andorra, decidió revelar todo luego de que ‘el caso haya sido tapado’.

Caballol llama ‘Narco’ Quintana al colombiano

Pero ‘Ferrariman’ no se detuvo ahí, en sus historias y publicaciones de Instagram (donde reveló el hecho) salió a insultar al pedalista colombiano de 34 años de edad llamándolo ‘Narco’ Quintana, una afirmación que causó el repudio de muchos seguidores del corredor cafetero y del ciclismo internacional.

FerrariMan es un "influenciador" de Andorra que acosa ciclistas con su Ferrari. Acá cuenta que denunció a Nairo Quintana por supuestamente quererlo agredir en un restaurante, pero que la justicia dio la razón al colombiano. pic.twitter.com/CkI8GVTg4G — Alfonso Hernández (@AlfonsoH) May 7, 2023

En su perfil, subió una historia que decía: “Me están escribiendo desde varios medios sobre el “escándalo” con Narco Quintana, tengo un video del día después del intento de agresión en el que explico cómo fue la cosa en detalle”, acompañada de una pregunta.



(También puede ser de su interés: Nairo Quintana: polémico exentrenador afirma que no volverá al ciclismo de élite).

Donkey Kong difamando al gran @NairoQuinCo, refiriéndose a él como Narco. ¿Esta es la publicidad que quiere @andorra_policia @grandvalira @GovernAndorra? pic.twitter.com/jn2cEt3mFx — El Visconti de Hacendado (@mascotavlog) May 8, 2023

Ante el polémico hecho, el exciclista Victor Hugo Peña, salió a defender a ‘Nairomán’ a través de su cuenta oficial de Twitter y criticó fuertemente las palabras usadas por Xavi Caballol.



“Ese señor ferrariman, no tiene idea del enorme orgullo que nos ha hecho sentir Nairo Quintana, para que ahora quiera venir a bromear llamándole ‘Narco Quintana’”, indicó el Peña, quien fue el primer colombiano en portar la camiseta de líder en un Tour de Francia.

Ese señor @ferrariman888 no tiene idea del enorme orgullo que nos ha hecho sentir @NairoQuinCo , para que ahora quiera venir a bromear llamandole "Narco Quintana" https://t.co/JMRXtbCbXW — Victor Hugo Pena/ OLY (@victorhugopenag) May 8, 2023

Y es que no es la primera vez que el 'influencer' español tiene una polémica con un ciclista profesional, Xavi Caballol ha protagonizado videos intentando atropellar a los pedalistas que van en la vía y se ha referido a ellos como 'grupetas'.



"Con los ciclistas tengo algo, no con todos, pero estas grupetas, estos profesionales que van de pro. No me gusta esta gente y lo denuncio porque nuestros políticos les han regalado nuestra nacionalidad (…) A mí esta gente no me gusta, no me gusta este tipo de gente en mi país (Andorra)”, dijo.

