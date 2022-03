El esloveno Tadej Pogacar (UAE Emirates) se enfundó el maillot azul de líder de la Tirreno-Adriático, dando un golpe de autoridad al final de la cuarta etapa disputada entre Cascata delle Marmore y Bellante, de 202 kilómetros, con un ataque que le permitió recaudar un puñado de segundos suficientes para pasar al mando de la prueba.

El colombiano Miguel Ángel López tuvo un gran desempeño y entró en el puesto 14. También se destacó Rigoberto Urán, que llegó 15.

Pogacar (Komenda, 23 años), lanzó un ataque tardío a 600 metros de meta que no tuvo respuesta en sus rivales, que vieron cómo el doble ganador del Tour de Francia se marchaba directo a meta. Antes de cruzar la línea miró atrás mientras levantaba el brazo derecho en vencedor.



Como quiso y cuando lo consideró oportuno, el esloveno se apuntó la quinta victoria de la temporada, prolongando la fiesta en el UAE Emirates, pues minutos antes el estadounidense Brandon McNulty se había adjudicado la etapa de la París-Niza con una gran demostración. No hizo destrozos Pogacar.



Su toque se autoridad le permitió sacar la bonificación de 10 segundos en Bellante y otros 2 de adelanto sobre el danés Jonas Vingegaard (Jumbo Visma), el mismo que acompañó al esloveno en el podio del Tour en París, el francés Victor Lafay (Cofidis) y el belga Remco Evenepoel (Quick Step), quien hubo de ceder la "maglia azzurra" al esloveno.



A 5 segundos llegó un grupo con los españoles en la pelea. Allí estaban Enric Mas, Mikel Landa y Pello Bilbao, en progresiòn ante las etapas decisivas del fin de semana. A 12, después de gastar varios cartuchos, llegó el colombiano Miguel Ángel López. Nuevo decorado en la general, con aroma de definitivo, pero queda carrera.



Al mando Pogacar, quien no suele soltar el liderato una vez que se viste con el maillot de jefe supremo. Le sigue Evenepoel a 9 segundos y Filippo Ganna a 11. En el top ten aparece séptimo López a 50, Marc Soler a 56 y algo más alejados Enric Mas y Pello Bilbao a 1.11.



Una etapa de media montaña con más de 3.000 metros de desnivel que tuvo un inicio explosivo en ascenso constante con dos cotas encadenadas antes de coronar el Valico Torre Fuscello (9,5 km al 3,7 por ciento).

Escape y presión

En la segunda mitad esperaban cuatro subidas, la última de ellas directa a meta después de un ascenso de 4,2 km al 5,7 por ciento. Mientras llegaba la cita final, se escaparon 10 corrdores: Calmejane (AG2R), Sutterlin (Bahrain), Jhonatan Restrepo (Drone Hopper-Androni), Jonathan Caicedo (EF Education), Diego Rosa (Eolo-Kometa), Einer Rubio (Movistar), Warren Barguil (Arkéa), Grmay (BikeExchange, Hamilton (DSM) y Simmons (Trek).

Todo fue armonía hasta que el estadounidense Simmons decidió atacar en solitario lejos de meta. Una idea de beneficio poco probable, pues el pelotón principal ya iba limando tiempo a marchas forzadas, incluso con ataques de los grandes nombres. Tensaron para comprobar las fuerzas del personal el mismo Pogacar, Evenepoel y Alaphilippe.



La aventura de Simmons y de la escapada del día terminó a 13 de meta. Aunque lo intentó el francés Valentin Ferron, la suerte estaba echada, la etapa se iba a decidir en una última subida que conducía a meta de 4,2 km al 5,7 por ciento. Jumbo Visma controló la subida para colocar a Vingegaard y los favoritos asomaron en primera persona. Atacó Evenepoel a 2,3 de la línea, Miguel Ángel López en 2 ocasiones, incluso Richie Porte antes del banderín rojo de últimos 1.000 metros. Un acelerón de Marc Soler, muy activo en esta Tirreno, anunció lo que parecía cantado: el ataque de

Pogacar.



Dicho y hecho, el esloveno arrancó a 650 metros de meta, abrió hueco, mantuvo una peequeña diferencia y directo al triunfo de etapa y al liderato. Un aviso de

Pogacar, ilusinado por renovar el tridente, trofeo que ya logró en 2021 como campeón de la Carrera de los dos mares. MalDías después de su exhibición en la Strade Bianche, el esloveno sigue en forma. Mal asunto para sus rivales. Este viernes se disputa la quinta etapa entre Sefro y Fermo, de 155 km, jornada corta, pero explosiva, y con un final de perfil accidentado propicio para los ataques y en subida hasta meta.



EFE