Peter Sagan habló duro sobre Gaviria, Nairo y Egan

Peter Sagan es uno de los grandes embaladores del planeta en el último tiempo. Fue campeón mundial tres veces seguidas (2015, 2016 y 2017) y ha obtenido 113 victorias en su carrera deportiva.

El ciclista eslovaco de 33 años consiguió en esta temporada cuatro triunfos parciales, todos ellos en el World Tour, y logró la meta de ganar la clasificación del más regular del Tour de Francia, ajustó siete y se convirtió en el pedalista que más veces lo ha conseguido.



Sagan es polifacético. Ya conoce el calendario que tendrá para el 2020, en el que lo más destacado será su primera participación en la historia del Giro de Italia.



EL TIEMPO habló con él y analizó el año de Fernando Gaviria, que pasó del Deceuninck - Quick Step al UAE Emirates y poco brilló.



También se refirió al cambio de Nairo Quintana, que del Movistar pasó al Arkea-Samsic, un equipo de segunda división.



¿Por qué se decidió por el Giro?

Italia ocupa un lugar especial en mi corazón. Es el país donde gané mi primer Campeonato Mundial en 2008 y donde pasé los años formativos de mi carrera profesional, corriendo para un equipo italiano. En los últimos diez años, he tenido la oportunidad y el privilegio de competir, muchas veces, en algunas de las carreras más prestigiosas celebradas en Italia, pero siempre sentí que faltaba algo, el Giro.



¿Qué lo llevó a elegir esa carrera?

No creo que haya ningún corredor que no sueñe con participar en la Corsa Rosa, una de las carreras más bellas y desafiantes del mundo. Creo que 2020 es el año adecuado y por eso el 9 de mayo estaré en la línea de salida en Budapest, listo para competir en esta icónica Grande Vuelta por primera vez.



¿Y sus metas allí?

Uno no tiene que trazarse objetivos para una carrera. Siempre he pensado que como todas las carrera donde participo, mi objetivo es siempre el mismo, dar lo mejor.

No creo que el cambio de equipo afectó el rendimiento de Fernando FACEBOOK

TWITTER





¿De qué manera el cambio de equipo pudo afectar el rendimiento del 2019 de Fernando Gaviria?

No creo que el cambio de equipo afectó el rendimiento de Fernando. El UAE Emirates es uno de los equipos más consolidados, con una estructura y dirección fuerte.



Pero los resultados de Gaviria no fueron los esperados en la temporada…

Por desgracia, Fernando tuvo problemas con su rodilla durante una parte de la temporada, pero creo que esto ya está resuelto y sus resultados en la última carrera de la temporada en China lo demuestran.



¿Qué análisis hace de qué Arkea, equipo de Nairo, no esté en el World Tour del 2020?

Desconozco el programa del Arkea en 2020, pero creo que un corredor de la envergadura de Nairo ha valorado todos los aspectos y ha tomado la mejor decisión para él y su nuevo equipo.



Es claro que no competirá en la máxima categoría, ¿le quitará protagonismo?

Espero verlo a él y a todos los otros corredores colombianos en una próxima carrera y, por supuesto, a los miles de aficionados de este país que nos animan en todos los rincones del mundo. Nairo será protagonista en las competencias en las que estará.



¿Cómo ve la rivalidad del 2020 con embaladores que se consolidaron en el 2019 como Sam Bennett y Caleb Ewan?

Cualquier deportista de alto nivel siempre tendrá varios rivales fuertes, existentes o nuevos. Es ley de vida en todos los deportes, con el paso de los años entran jóvenes atletas. Podemos también dar una lectura positiva de esta evolución en el ciclismo.



¿Pero eso le quita opciones de ganar como en años anteriores?

El hecho de tener numerosos nuevos corredores fuertes significa que este deporte está creciendo. Personalmente, estaría más preocupado con el estado del ciclismo si no tuviera jóvenes adversarios cada año. De resto, pues es bueno que haya rivalidad.



¿De qué manera se beneficia al ciclismo colombiano la victoria de Egan Bernal en el Tour?

A pesar de su joven edad, ha demostrado tener una madurez y fuerza que corresponden a corredores más experimentados.

Egan Bernal, ciclista. Foto: Coldeportes





¿Qué beneficios traerá ese triunfo?

Estoy convencido que un logro de semejante magnitud tendrá un efecto claramente beneficioso. Colombia es un país con tradición ciclista y cuna de grandes corredores así que no cabe duda que Egan será un modelo para muchos jóvenes colombianos.



¿Qué opinión tiene de las gran fondo que se pusieron de moda en el mundo?

Creo que es un excelente formato que permite a cualquier aficionado del ciclismo pedalear y pasar un par de días junto con los grandes corredores. ¿Usted conoce otro deporte donde algo parecido es posible?



¿Por qué en Colombia?

Una Sagan Fondo es un evento que hago con gusto. No es siempre posible firmar autógrafos o hacer fotos con cada uno de los participantes, pero agradezco muchísimo el cariño de todos y me gusta pasar un rato pedaleando sin estrés, rodeado de miles de ciclistas aficionados. Colombia es un país que respira ciclismo



Lisandro Rengifo

Redactor de EL TIEMPO

@lisandroabel