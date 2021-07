Peter Sagan, con una lesión de rodilla, se despidió del Tour

El eslovaco Peter Sagan (Bora Hansgrohe), siete veces ganador del maillot verde del Tour de Francia, no ha tomado la salida en la duodécima etapa que se disputa entre Saint-Paul-Trois-Chateaux y Nîmes debido a una lesión de rodilla.

Sagan, tres veces campeón del Mundo en ruta, fue uno de los corredores involucrados en la caída que marcó el final de la tercera etapa con meta en Pontivy el pasado 28 de junio, cuando chocó contra el australiano Caleb Ewan, sufriendo un fuerte golpe en la rodilla.



Sagan continuó en carrera, pero antes de la salida de la duodécima etapa decidió abandonar el Tour para recuperarse y afrontar nuevos objetivos de la temporada. "No es muy agradable irse", dijo Sagan momentos antes de la salida.



La lesión que tuve después de la primera etapa parecía estar mejorando cada vez más, pero luego volví a golpear la rodilla contra el manillar hace dos días en el sprint y está hinchada. No puedo doblar la pierna", aclaró.



Tal vez Sagan haya concluido su último Tour de Francia con el Bora, pues se encuentra cerca de fichar por un nuevo equipo, probablemente el Total Energies francés.



"No puedo hacer nada más que descansar un poco y mejorar. Si no puedo mover la pierna, ¿a dónde puede ir?, comentó Era el décimo Tour de Francia de Sagan y estaba persiguiendo un octavo maillot verde, aunque la competencia con el británico Mark Cavendish hacía que ese objetivo fuera poco menos que inalcanzable.



EFE