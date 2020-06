Este es el plan de Peter Sagan para el resto de la temporada

El eslovaco Peter Sagan (Bora) anunció este martes que encadenará Tour de Francia (29 agosto-20 septiembre) y Giro de Italia (3-25 octubre), lo que le obligará a perderse la Vuelta a Flandes (18 octubre) y la París-Roubaix (25 octubre), los dos Monumentos del ciclismo que figuran en su palmarés.

"Este año solo disputaré dos clásicas, la Strade Bianche (1 agosto) y la Milán-San Remo (8 agosto)", declaró el triple campeón mundial (2015-2017), en una videoconferencia desde Solden (Austria), donde está concentrado con su equipo.



"El año pasado prometimos a RCS (organización del Giro) participar y quiero mantener la promesa, por lo que participaré en el Tour de Francia y en el Giro. Si el Mundial se mantiene en Suiza entre estas dos pruebas (27 septiembre), el recorrido será demasiado duro para mí, por lo que no iré. La temporada será muy corta pero intensa, no se podrá hacer todo, hay que elegir", explicó el carismático ciclista.



"Mis grandes objetivos serán el Tour de Francia, el Giro y la Milan San-Remo", añadió Sagan, de 30 años, que intentará en la Grande Boucle lograr su octavo maillot verde de la regularidad y mejorar su récord.



El velocista eslovaco precisó que pasó el confinamiento en Mónaco, donde también viven su exmujer y su hijo.



"Estuve todos los días con mi hijo, fue un bonito periodo para mí, solo por estar con él. También hice ejercicio en mi apartamento, pero no mucho. Al final de la ola epidémica salí y entrené la primera semana solo en Mónaco, porque Francia estaba todavía confinada. Pero tras el 11 de mayo pude salir en Francia", explicó.



Con AFP