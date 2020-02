¡Exclusiva! Así se vive la emergencia por coronavirus en el UAE Tour

Matt Rendell es un reconocido periodista de ciclismo y vive en carne propia el caso de la cancelación del UAE Tour, debido a dos posibles casos de coronavirus en la caravana ciclística.

EL TIEMPO se comunicó con Rendell, quien acaba de escribir el libro Colombia es Pasión, en el que cuenta pormenores de lo que es ciclismo colombiano.



Rendell ha venido muchas veces a Colombia, estuvo en la caravana en la pasada edición del Tour Colombia y vivió de cerca el triunfo de Sergio Higuita.



Esta vez cuenta lo que pasa en la interna de uno de los hoteles en los que gran parte de la gente que hace parte del UAE Tour se aleja y está a la espera de nuevas informaciones sobre el desarrollo de la cuarentena en torno a este mal que azota a gran parte del mundo.



“Nos enteramos después del desayuno porque nos enviaron un mensaje de no salir de las habitaciones, que nos metiéramos en ellas, por lo que desde ese instante estamos aislados”, le contó Matt Rendell a EL TIEMPO.



“Desde mi habitación puedo ver varios hoteles a mi alrededor, unos 4 más. El hotel en el que estoy queda al lado del circuito de Fórmula 1 y a nuestro alrededor hay más hoteles, pero en los otros no hay policía, entran y salen carros con normalidad, hay movimiento”, señaló.



Matt Rendell advirtió que el hotel en el que está hay policía al frente de la entrada y está bajo control. “Sí, hay un carro que bloquea el ingreso y todo esto es complicado”, advirtió.



“Podemos caminar por el hotel, pero nos han pedido que no lo hagamos, que nos metamos en las habitaciones y que no salgamos. Y yo hago eso como me lo dicen. Es que hay mucha gente en una carrera de ciclismo”, contó.



Rendell se mostró admirado con la reacción al tema. Una vez se conoció del posible contagio de miembros de la caravana.



“La reacción fue muy rápida. No sé a qué hora recibieron esa novedad de los dos auxiliares de uno de los equipos, lo cierto es que a la media noche, no sé a qué hora, comenzaron a hacer los exámenes a los corredores y se pasaron toda la noche en eso”, señaló.



“El hotel de los corredores está a unos 500 metros del mío. Los estamentos de salud fueron primero allá y desde las 5 de la mañana de hoy entraron al mío. Ya han controlado varios acá que estaban en el segundo piso, yo estoy en el octavo”, dijo.



Y, preciso, cuando Matt Rendell contaba lo que estaba pasando, sonó el teléfono de su habitación, contestó y era el llamado para bajar al examen.

Es una toma sencilla. No se demora cinco segundos. Toman una muestra de la nariz con un copito FACEBOOK

TWITTER



A los 10 minutos, volvió a su habitación y continuó con el relato.



“Es una toma sencilla. No se demora cinco segundos. Toman una muestra de la nariz con un copito. No nos informaron sobre el tiempo del análisis ni de cuándo sabremos los resultados. Como en todo hay mucha especulación. Unos dicen que se demora 6 horas otros que 36. Yo era el número 98 en la toma y creo que hay como 12 en este hotel”, precisó.



Rendell advirtió que durante la toma los médicos no dijeron nada y tampoco dieron más recomendaciones. Contó que los encargados de la prensa del UAE Tour advirtieron que se debía seguir con el protocolo de estar en las habitaciones.



“Hay muchos rumores y es mejor no caer en eso. Es mejor tomar las distancias con este tema.



Los médicos dicen que hay muchas especulaciones. Lo que pasa es que uno está en un hotel y no podemos salir. No hay llamadas por WhatsApp y la mayoría no tuvo la oportunidad de comprar una tarjeta SIM local. Hay que ser precavidos porque cosa que uno publique puede ser injusto con algunas personas”, señaló.

UAE Tour 2020 - Stage 5 - Pogacar and Yates breakaway pic.twitter.com/v0jxSfqeKN — UAE Tour Official (@uae_tour) February 27, 2020



El periodista especializado advirtió que “hay gente que quiere convertir esto en un drama, pero los que estamos acá estamos tranquilos. Son cosas que están más allá del control. Al contrario, hay preocupación por la gente enferma, pero nosotros no, nadie tiene informaciones precisas. No hay por qué crear un escándalo”.



“Todo es una especulación y no hay que entrar en eso. Se habla de dos casos y de un tercero, pero la verdad es que nadie sabe quién está enfermo”, precisó.



“Nos traen la alimentación a la habitación para evitar que bajemos al lobby o que salgamos de la habitación. Hay internet, el hotel es de lujo. Siempre nos dijeron que era mejor no filmar nada cuando tuviéramos la opción de movernos por el hotel y eso me parece justo, por respeto, porque hay gente que ha trabajado toda la noche”, concluyó.



Mientras el tiempo pasa, la organización de la carrera confirmó que los resultados de la quinta etapa serán los definitivos de la prueba, por lo que el campeón será Adam Yates.

ANNOUNCEMENT: UAE TOUR REMAINING STAGES CANCELLED pic.twitter.com/kHGbvXq2w4 — UAE Tour Official (@uae_tour) February 27, 2020



Lisandro Rengifo

Redactor de EL TIEMPO

@lisandroabel