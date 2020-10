Perfil: Tao, de vendedor de bicicletas a campeón del Giro de Italia

Egan Bernal debe estar que baila en una pierna. El ciclista colombiano, campeón del Tour del 2019, se recupera de los problemas de espalda en Mónaco, mientras veía por televisión el Giro de Italia, carrera en la que este domingo uno de sus mejores gregarios se puso la camiseta rosada de campeón de la carrera: Tao Geoghengan.

Para la estrella del ciclismo colombiano, para el líder del equipo Ineos es de gran satisfacción lo que pasó, ese título de Tao es como si fuera de él.



Le puede interesar: (Ineos ganó el Giro de Italia y ya tiene 45 victorias en el World Tour)



El británico, corredor de 25 años, hace parte de la nueva generación de la escuadra, de un elenco que este año había tenido dos fracasos grandes: el Tour de Francia, en el que Egan tuvo que retirarse, y en este Giro de Italia, en el que Gerain Thomas, su referente, se fue por la puerta de atrás, luego de una caída.



La responsabilidad recayó en el joven, uno de los que viene empujando duro desde atrás por ganarse el rótulo de líder en un Ineos que salvó el año con este triunfo. Bernal y Tao se han encontrado varias veces, pero en dos ha sido clave el inglés para el ciclista de Zipaquirá.



Pasan por la mente muchos hechos, pero hay dos importante, ambos en el 2018. La última etapa de la Colombia Oro y Paz tenía como protagonista a la subida hacia Manizales. Tao fue el gregario de oro para que Egan culminara la faena y se convierta en el campeón.



Geoghengan se puso al frente del grupo durante la mayor parte del ascenso, destrozó a los rivales de Bernal, quien al final solo tuvo que rematar, ganar la bonificación y dejar con las migajas a un Nairo Quintana que se confió.



Y tres meses después, Tao hizo parte del grupo del Sky que se entregó para que Egan se convierta en el campeón del Tour de California, el primer gran título del corredor colombiano en el World Tour, la máxima categoría del ciclismo mundial.



Por todo lo anterior es que Egan Bernal es uno de los integrantes del Ineos más felices, porque ha sido testigo directo de los sacrificios que este británico ha tenido porque sus líderes figuren, pero esta vez le tocó a él.



Tao siempre tuvo el deporte en su mente. Jugó fútbol, luego fue nadador y por último llegó al ciclismo. Nació el 30 de marzo de 1995 en Londres. Siempre vio en su papá, Tom, a un hombre sacrificado y entregado por su familia, por sus cinco hijos, a los que levantó con su trabajo en la construcción.

Tao Geoghegan Hart celebra su victoria. Foto: AFP



El flamante campeón del Giro de Italia estudió el bachillerato en la escuela de Stoke Newington, en la que se enamoró de la natación. Formó parte de un joven proyecto en Hackney, un barrio situado al este de la capital británica, en el que varios adolescentes entrenaron fuertemente para cruzar el canal británico, algo que se cumplió el 28 de julio del 2008, en tiempo de 11 horas y 34 minutos.



Llegó al ciclismo porque, según él, “en los otros deportes en los que estuvo tuvo decepciones con personas”, y llegaba a una actividad que si bien la parte grupal es clave, pues la condición de pedalear y no depender de nadie es su ideal.



Integró el Cycling Club Hackney cuando tenía 13 años, pero no contento con ello pidió un trabajo en un almacén de bicicleta llamado Condor Cycle, allí se alistó, laboró un tiempo y conoció lo secretos de este mundo.



En el 2010 comenzó a labrar su carrera como ciclista. Recorrió en país en duras competencias y luego representó a Inglaterra. Tao se unió, un año después, al programa British Cycling, para menores de 16 años, que buscaba descubrir nuevos talentos. Allí trabajó con el entrenador Stuart Blunt, quien vio en él a un potencial ganador de competencias en pista.



El joven Geoghengan fue seleccionado para los Juegos Olímpicos de la Juventud, después estuvo en el programa de desarrollo olímpico para menores de 18 años y en el 2012 fue medalla de plata en los Campeonatos Europeos de Pista y en el 2013 logró la victoria en el Tour de Istira y el Giro della Launigiana.



Su primera temporada en la categoría Sub-23 fue en el 2014, cuando hizo parte del equipo de Axel Merckx, el hijo de Eddy, quien fue su faro, luz y guía en la ruta. A su lado corrió el Tour de California, el Tour de UItah y carreras en Colorado, cosechando experiencias para el futuro.



Sky, el equipo inglés se fijó en él y l ofreció un contrato de prueba. Fue en el 2015. La opción de subir de categoría y disputar competencias del World Tour estaba cerca. El prometedor ciclista logró el título nacional de ruta Sub-23 y este resultado lo consagró, le dio ese empujón que muchos necesitan para ser tenidos en cuenta.



Llegó al World Tour en el 2017, en el Sky, el mejor equipo del mundo, al lado de Chris Froome y de Geraint Thomas, dos referentes del pedalismo de su país. Ahí comenzó a aprender, a saber cómo se forman los campeones, a sacrificarse por sus compañeros y a saber a fondeo cómo se gana una carrera de tres semanas.



Nunca ha estado en el Tour de Francia, pero sí en la Vuelta a España, cuando fue 62 en la edición del 2018 y 20 en la del año pasado.



El Giro lo vio retirarse en el 2018, pero esta vez volvió con todo. No era uno de los candidatos a la victoria, con el bajo perfil que maneja llegó a la competencia a ganar etapas, a ayudar a Thomas, pero nunca pensó en ganarlo.



A medida que fueron pasando los días y mientras miraba cómo Jakob Fuglsang, Domenico Pozzovivo y Vincenzo Nibali se hundían y perdían opciones de ganar, Tao se fue tomando más confianza, desarrolló todo su potencial en la tercera semana y obtuvo la victoria final.



No ha ganado mucho, solo ha obtenido cinco triunfos en su hoja de vida en competencias de la Unión Ciclista Internacional: dos etapas en el Tour de los Alpes del 2019, las dos jornadas en el Giro y el título de esta última.



Nunca había despuntado en una grande, no había tenido la oportunidad porque siempre estaba tapado por Froome, Bernal, Thomas, pero cuando se le dio opción la aprovechó y confirmó que el Ineos está presente, que sigue siendo uno de los equipos a tener en cuenta para las victorias de Giro, Tour y Vuelta y que los líderes no es solo cuestión de tres ciclistas, porque él ya dio un paso en esa lucha por llegar a pelear una capitanía en el equipo para ir por el Tour de Francia.



Lisandro Rengifo

Redactor de EL TIEMPO

@lisandroabel