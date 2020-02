Entrevista: Lina Marcela dejó el patinaje para ganar en el ciclismo

Es la reina de la ruta y de la pista en el país. Sin duda. Lina Marcela Hernández Gómez ha sido una de las integrantes del podio en las dos últimas ediciones de los Campeonatos Nacionales de Carretera en la categoría Sub-23. En su alforja tiene cuatro medallas de oro, tres en la contrarreloj individual (2018, 2019 y 2020), y una en la competencia de fondo (2020) y, además, obtuvo la plata en esa prueba el año pasado.

El velódromo también la ha visto ganadora. Es la actual campeona nacional de las pruebas de puntos, ómnium y la persecución individual y en las dos últimas también se colgó el metal dorado en los pasados Juegos Nacionales, en los que se impuso en la ruta.



Lo que la hace grande es que no tiene rival en la categoría Sub-23 en la contrarreloj y eso lo volvió a demostrar en el certamen de Boyacá. El jueves pulverizó el reloj y ganó con tiempo de 34 minutos 08 segundos para la distancia de 23 km, dejando en el segundo puesto a Camila Valbuena, a la que venció por 54 segundos.



Este viernes, el final en la Plaza de Bolívar de la competencia de fondo de su categoría la vio campeona. En el repecho final en la Plaza de Bolívar de Tunja no fue difícil para ella. En la mitad de la cuesta se paró en pedales y pedaleó con el alma para colgarse la medalla de oro.

Lina Marcela Hernández, ciclista colombiana.

“Estoy contenta con los resultados que he obtenido en la ruta y en la pista. Eso me dice que mi progresión va bien, pero no me debo quedar ahí, hay que seguir entrenando porque las rivales en Sub-23 son fuerte y cuando pase a mayores será aún más complicado”, le dijo a EL TIEMPO.

Llegó al ciclismo de casualidad. Primero se enamoró del patinaje de carreras. Era una de las mejores. La bicicleta no era extraña para ella, pues regularmente los patinadores la emplean para realizar trabajos de resistencia.



“Eso era lo que hacía, solo el entrenamiento en la bicicleta, pero no sé cuándo fue el día que me gustó más que los patines. Lo cierto es que me gustó más el ciclismo, me apasioné por él y me cambié”, recordó Lina Marcela, que el 4 de enero pasado cumplió 21 años.



También el impulso de la familia le sirvió para el cambio. Su papá, Bernardo Hernández, fue ciclista en categorías menores y su mamá, Gloria Gómez, practica el ciclomontañismo.

Lina Marcela Hernández, ciclista colombiana.

Fue buena estudiante. Se graduó de bachiller en el colegio Fray Julio Tobón Betancur del Carmen y tiene en mente seguir una carrera universitaria, estudiar terapia ocupacional es su idea.



Pareciera que por sus victorias en ambas modalidades del ciclismo le es difícil escoger a cuál se va a dedicar de lleno, pero no; Lina tiene claro su pensamiento sobre el tema.



“Me gusta más la pista. Claro, he ganado en la ruta, por eso me conocen, pero es que lo otro me ilusiona. Quiero ir a los Juegos Olímpicos de París 2024 y para eso me preparo”, señaló.

Tiene varios entrenadores que la enseñan, que tratan de llevarla por un mejor camino. David Vargas, Gabriel Jaime Vélez, Jhon Jaime González y el italiano Cristiano Valoppi, estos dos últimos son los que la guían para mejorar en el velódromo.



Todavía le queda camino en la categoría Sub-23 y la estadística dice que es una ciclista completa, que le rinde y obtiene triunfos en ambas modalidades, pero advirtió que no es el momento de irse del país a un equipo de ruta.

Lina Marcela Hernández, ciclista colombiana.

Lina Marcela cree que su objetivo de ir a los Olímpicos es posible. Hace poco, la Federación Colombiana de Ciclismo, que tenía olvidado el medio fondo, contrató a Valoppi, quien viene al frente de los seleccionados nacionales.



“Él ha recuperado el fondo. Llegó hace muy poco tiempo y es difícil decir si le ha ido bien o no. Es un proceso que está comenzando y al que hay que darle continuidad”, señaló Hernández.

El ciclismo femenino colombiano tiene poco apoyo, Lina lo sabe. Entiende que la pista es mucho más apoyada porque ella hace parte de la Selección Colombia y que si se decide por la ruta debe irse del país, algo que no tiene en mente por ahora, pero que no descarta.



“Si se presenta la oportunidad, pues iré, si no, pues no lo haré”, declaró.



Por ahora, seguirá entrenando en busca de cumplir sus metas, de mejorar en la pista y en la ruta, y de seguir coleccionando medallas para que algún día pueda dedicarse a estudiar terapia ocupacional, su mayor anhelo después de ganar con la bicicleta.



