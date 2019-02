Álvaro Hodeg, de marcar el ganado a ser el líder del Tour Colombia

Pocos días después de que Álvaro José Hodeg Chagüi se graduara de bachiller en el colegio Bolivariano de Medellín se reunió con sus padres, Álvaro y Elsa María. Ellos no sabían qué sería del futuro de su hijo, era la gran incógnita de la familia, que también integra Felipe José, de 16 años. ¿El estudio o el ciclismo? Esa era la gran pregunta. Álvaro José ya era reconocido, estaba comenzando su vida entre las bielas y los pedales, pero también tenía la opción de ir a la universidad y matricularse en una carrera que tuviera que ver con la nutrición de los deportistas de alto rendimiento, eso era lo que quería.

Sentía que tenía un buen potencial en sus piernas para ser uno de los mejores ciclistas de pista y de ruta del mundo, por eso decidió encarar a sus padres y les dijo: “Quiero que me dejen probar en el deporte, si en dos años no he ganado en el ciclismo, seguro que me bajo de la bicicleta y me pongo a estudiar”. Álvaro y Elsa lo apoyaron, le dieron el sí y desde ese día comenzó una carrera que, hasta el momento, ha sido exitosa. Este miércoles, por ejemplo, le puso el sello de ganador, cuando se impuso en la segunda etapa del Tour Colombia. Ya había sido líder de la Vuelta a Cataluña, por ejemplo. Es todo un ganador.

Amigo del deporte

Álvaro José nació en Montería hace 21 años, en una familia con raíces escocesas y libanesas. El deporte siempre fue su mayor emoción, su sueño, por eso le dio patadas a un balón de fútbol, fue artífice principal de puntos valiosos del seleccionado de voleibol del colegio Gimnasio El Recreo de la capital de Córdoba. Primero fue el triciclo, en la casa, en las calles del barrio. Creció y pasó a la bicicleta de montaña, en la que salía con sus amigos del colegio y en la que corrió varias válidas locales y nacionales.

De niño, la familia iba asiduamente a la finca Santa Rita, propiedad de su abuelo paterno, donde montaba a caballo, ayudaba al riego de los sembrados y a marcar el ganado. “Eso era lo que más le gustaba, se sentía feliz, aún hoy lo hace, cuando viene por temporadas en el año”, le dijo su padre a EL TIEMPO.



Alguna vez empuñó una raqueta de tenis e iba embalado, pero el poco apoyo y la falta de una liga en Córdoba lo obligaron a dejarla colgada en su cuarto, entonces se subió a la bicicleta de montaña, de la que pasó a la de ruta, a los 14 años. Cuando le faltaba un año para terminar el bachillerato, se fue a Medellín, en el 2013. Allí vivió en un apartamento rentado en el barrio Laureles. Fue buen estudiante, cuando se graduó de bachiller logró ocupar una casilla entre los 10 mejores alumnos del curso. Alternaba los entrenamientos con el colegio y Jhon Jaime González, el técnico del seleccionado colombiano de velocidad en pista, lo vio, lo citó a una concentración y allí Álvaro José se ganó el cupo para el Panamericano Juvenil de Aguascalientes (México), en el que subió al podio por primera vez en un evento internacional, al ganar la medalla de bronce de la velocidad.

Su evolución fue grande, tanto, que Gustavo Villegas y Carlos Mario Jaramillo, gerente y DT, respectivamente, del equipo Coldeportes, lo vieron y le ofrecieron un contrato, y Álvaro José no lo dudó. Días después, llegó a la oficina de Jesús Piedrahíta, estampó su firma en el papel, le entregaron el uniforme y la bicicleta y se puso a llorar. Era el 2014. “Es una imagen que nunca se me va a olvidar. Era un muchacho con mucho futuro en ese tiempo, con muchas capacidades para embalar, para ganar en la pista y ya lo vemos en los podios del mundo”, recordó Piedrahíta.



En esa escuadra compartió con Fernando Gaviria, que ya era campeón mundial del ómnium y se mostraba como uno de los más veloces ciclistas colombianos de la nueva época. Martín Emilio ‘Cochise’ Rodríguez se convirtió en el confidente de Hodeg, la gran estrella del pedalismo nacional le decía que se parecía a él, por la estatura y por la potencia en el pedalazo.



Compitió en el Mundial del 2015, en EE. UU., pero no le fue bien, pinchó y tuvo que retirarse. Joxean Fernández era el cazatalentos del Quick-Step, uno de los mejores equipos del ciclismo en el mundo, quien escuchó buenos comentarios de Hodeg. Lo conoció y le ofreció un lugar en el equipo como probador, eso fue a finales del 2016. Álvaro José fue, estuvo con la plantilla y regresó al Coldeportes en el 2017. Ese año fue confirmado como uno de los corredores fijos para la plantilla del Quick para el 2018, poco después de ganar una etapa en el Tour de l’Avenir, de 139 km, con final en Saint-Amand-Montrond.

Comenzó la temporada en Argentina, en el Tour de San Luis, luego estuvo en la Colombia Oro y Paz, viajó a Europa. Ha ganado seis etapas en su vida y ahora es el líder del Tour Colombia.

Ficha técnica

Nombres: Álvaro José

Apellidos: Hodeg Chagüi

Fecha de nacimiento: 16 de septiembre de 1996

Ciudad: Montería (Córdoba)

Edad: 22 años

Estudios: Bachillerato

Estatura: 1,86 m

Peso: 76 kg



Principales resultados

2014: 8 en el Panamericano de Ruta

Bronce en la velocidad del Panamericano de Pista

2015: Retiro del Mundial Sub-23

2016: 12 del Mundial Sub-23

Ganó 3 etapas en la Vuelta a Chiriquí

2017: 118 en el Giro Ciclístico de Italia

2 en la Grote Prijs Stad Sint-Niklaas

Ganó etapa en el Tour de l’Avenir

44 en la Kampioenschap van Vlaanderen

41 en el Mundial de ciclismo

2018: 68 en la Vuelta a San Juan

115 en la Colombia Oro y Paz

79 Tour de Abu Dabi

Campeón de la Handzame Classic

Etapa en la Vuelta a Cataluña

2019

Etapa Tour Colombia



Lisandro Rengifo

Redactor de DEPORTES de EL TIEMPO

En twitter: @lisandroabel