Anacona, un ciclista de overol que se vistió de líder

El título del colombiano Wínner Anacona en la Vuelta a San Juan en Argentina es el que todo ciclista trabajador y el que se desvive por su líder debe tener, es el premio a su esfuerzo y a la labor callada que hace, que nadie ve, la que muy pocas personas valora, sencillamente, porque pasa inadvertida, no tiene la misma ‘prensa’ que la de los campeones.

Pero Anacona celebra hoy en Argentina como lo hizo Dáyer Quintana cuando se impuso en la Vuelta a San Luis en el 2016, no solo porque le dijo sí a liderar el equipo Movistar, sino porque respondió a ese rol con el que pocos pueden.



Anacona tiene 30 años y con el título en San Juan ajusta tres victorias en carreras de la Unión Ciclista Internacional (UCI) en su carrera, no parecen pocas, son pocas, pero es que su trabajo es hacer ganar a los demás, no ganar él, por eso es que este triunfo es muy valioso para él.



El boyacense, casado con la abogada Sandra Herrera, de cuya unión hay dos hijos: Mila y Liam, disfruta de su labor, es de los que hacen suyos las victorias del equipo en el que está, sin que salga en televisión, en la prensa o en la radio. Es uno de los que llaman campeones anónimos.

🏆🇦🇷 Ya es oficial: ¡Winner Anacona, ganador de la Vuelta a San Juan!



El boyacense culmina su mejor semana como profesional y nos brinda nuestro tercer triunfo final en Argentina. ¡Magnífico @wian88 y enormes sus cinco compañeros de Movistar Team! 👏💙 #VueltaSJ2019 pic.twitter.com/FsG1NLn1X2 — Movistar Team (@Movistar_Team) 3 de febrero de 2019

Y si bien la victoria lo encumbra, la hace más valiosa porque uno de sus gregarios fue al que le trabaja en las grandes citas, su líder, el capo, el que manda, el que tiene la responsabilidad de luchar por el título de un Tour, Giro o una Vuelta a España: Nairo Quintana.



Así como lo hizo en el 2016 con su hermano de sangre, Nairo defendió, esta vez en San Juan, a capa y espada a Anacona, su hermano de carretera, el hombre de confianza, con el que sale a entrenar casi todos los días, el que sabe y entiende cuándo las cosas van mal y cuando no.



Ganó la etapa reina, el viernes pasado, en Alto Colorado, tras un ataque a 12 kilómetros de la meta en busca de la punta, y de ahí en adelante se mantuvo.



En el 2008 armó una maleta. Metió pocas cosas personas, cogió un avión y se fue para Europa. Esa loca aventura ha tenido muchas satisfacciones, porque sufrió mucho, no solo con el clima, sino con la soledad, pero siempre pensó que había que salir adelante, él se la jugó con esa idea, así como se la jugó el 31 de agosto del 2014, cuando se fue en busca de la ilusión de ganar una etapa en la Vuelta a España y coronó, llegó de primero a Aramón Valdelinares, triunfo que lo sacó del anonimato y que lo puso en todas las portadas de los periódicos. Ese día, en el hotel, pensó que ese viaje del 2006, por fin, dio sus frutos, porque en el 2008 llegó a un equipo pequeño, el Centri Della Calzatura-Partizan, pero cuatro después ya lucía la camiseta del Lampre, una escuadra de la máxima categoría. La victoria en España le abrió las puertas al Movistar, llegó y se quedó haciendo un trabajo del que pocos gustan y disfrutan: el de gregario.

🇦🇷6️⃣✅ @wian88, a un paso del éxito final en la #VueltaSJ2019 tras un denodado trabajo de sus cinco compañeros de Movistar Team bajo la lluvia y el viento. Crónica, resultados y declaraciones del colombiano desde El Villicum ➡️ https://t.co/7w6V5c5C79📸 @bettiniphoto pic.twitter.com/Lnltlfgc3i — Movistar Team (@Movistar_Team) 2 de febrero de 2019

Hoy, vive feliz, siempre lo ha sido, pero la victoria le llegó en un buen comento, en el comienzo de una temporada ilusionante para él.



Wínner Anacona es un hombre serio, profesional, tímido, aunque con la opción de hablar duro, como aquella vez cuando le dijo al presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, que en el ciclismo, un bonito y duro deporte, se ha hecho solo con la ayuda de pocos.



Se llama Wínner por una equivocación. Su padre quería llamarlo Winnen, en homenaje al escalador holandés que libró muchas batallas en la montaña con Luis Herrera y quien se llama Peter Winnen, pero en la registraduría entendieron otra cosas y el Wínner quedó plasmado en su registro civil.



Anacona llega con alas al Tour Colomnbia 2.1 (12 al 17 de febrero), con el ánimo de volver a hacer su trabajo, de colaborarse a su líder, Nairo, a ganar la carrera, como lo ha hecho en un sinnúmero de competencias. Por ahora, a celebrar, a vivir en carne propia el triunfo de un líder, a sentirse el ‘capo’ del equipo.







DEPORTES