'Perico’ Delgado y una explosiva declaración sobre Lance Armstrong

Pedro ‘Perico’ Delgado, campeón del Tour de Francia de 1988 y de la Vuelta a España 1989, habló claro y directo sobre las victorias del estadounidense Lance Armstrong en el Tour de Francia, advirtiendo que siempre lo ha considerado como el ganador en esas siete ocasiones.

“Hizo cosas muy malas, pero también otras muy buenas, como su lucha contra el cáncer. Creo que su imagen pública pudo con él y eso fue una lástima”, dijo Delgado a Radio Marca.



Y agregó: “Lo considero el campeón de los Tour de Francia que le quitaron”.



Delgado, ahora en la televisión en España, señaló que el dopaje ayuda, da alas.



“Aunque la gente crea que el dopaje te da alas, apenas ayuda un poco. Quizás no hubiera ganado siete, pero sí pudo obtener cinco corriendo limpio”, señaló Delgado.



“Armstrong fue el mejor de su era. Tenía una cabeza muy fuerte y ese fue su motor. Físicamente, Ullrich era más fuerte, pero la inteligencia y conocimientos de Armstrong para prepararse todo el año fueron la clave en sus títulos”, agregó.



“Insisto, Armstrong hizo mucho daño y gran parte de la imagen que hoy tiene el ciclismo es por su culpa. Pero por otro lado, es responsable de la explosión mediática de este deporte, que antes de él era casi exclusivamente europeo. Cuando salió a la luz su fraude hizo daño y es por eso que ahora nadie quiere decir cosas buenas sobre él”, declaró finalmente.



