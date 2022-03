Pavel Sivakov, ciclista del Ineos, decidió cambiar su nacionalidad, de rusa a francesa, en medio de la tensión que vive el deporte mundial por la situación bélica entre Rusia y Ucrania.



Este miércoles, el trámite fue aceptado por la Unión Ciclística Internacional (UCI). Así las cosas, el corredor no se verá afectado por las sanciones que le impuso la Federación Internacional a Rusia. Hasta la fecha, los equipos rusos y su escuadra nacional fueron suspendidos. Por ende, no podrán estar en ningún evento de la máxima categoría del ciclismo. Los emblemas nacionales de Rusia también fueron prohibidos.

"Yo quería convertirme en francés desde hace tiempo y, de hecho, realicé la petición a la UCI (Unión Ciclista Internacional). Pero, dado lo que esta pasando en Ucrania en este momento, quise acelerar las cosas", declaró Sivakov.

Pavel Sivakov

Pavel Sivakov. Foto: AFP

Sivakov nació en Italia hace 24 años, pero pasó a vivir en Francia con su familia cuando apenas tenía un año, por lo que su formación y educación tanto personal como deportiva es francesa. Su vínculo con Rusia viene gracias a sus padres, dos exciclistas que nacieron allá.



"Nací en Italia y me mudé a Francia cuando tenía un año. Francia es donde crecí y me eduqué, y donde me enamoré del ciclismo, que es lo que me hizo feliz. Así llegué a ser profesional. Es como en casa", aseguró este jueves.



El ciclista, ya francés, podrá competir con el 'maillot' galo en las competencias internacionales sin inconvenientes.



"Sería un sueño correr en París en los Juegos Olímpicos de 2024 para Francia y eso es algo que sabe el equipo, ellos lo apoyarían completamente", agregó.



Sobre la crisis en Ucrania, Sivakov afirmó: "Como ya dije, estoy totalmente en contra de esta guerra y todos mis pensamientos están con el pueblo ucraniano. Como la mayor parte del mundo en este momento, espero la paz y el final rápido del sufrimiento que causa estragos en Ucrania".



