Patiño, puesto 20 en el Mundial de Ciclismo

La ciclista colombiana de la Selección Colombia Manzana Postobón Paula Andrea Patiño cumplió en la prueba femenina de la categoría élite, ubicándose en el Top-20 de la carrera que tuvo como única y gran protagonista a la holandesa Annemiek Van Vleuten, ganadora tras una exhibición histórica partiendo del grupo a 105 kilómetros de la meta.

Van Vleuten, ganadora con un tiempo de cuatro horas, seis minutos y cinco segundos, le entregó la tercera victoria consecutiva en campeonatos del mundo a la selección de los Países Bajos, que en Bergen (Noruega) 2017 e Innsbruck (Austria) 2018, había triunfado con Chantal Blaak y Ana Van Der Breggen, respectivamente.



La holandesa redondeó el dominio avasallante de las holandesas adjudicándose la plata, mientras que la australiana Amanda Spratt se colgó el bronce. El grupo principal, con Paula Patiño entre sus integrantes, finalizó la prueba a 5:20 minutos de la nueva reina mundial de la ruta.



“Gracias a la Federación por tenernos en cuenta para este nuevo campeonato mundial que fue muy duro, 150 kilómetros de un terreno bastante complicado y quebrado, pero me ha gustado bastante el recorrido. Fuimos de menos a más, sabíamos que la selección de Holanda era la más fuerte e iba a romper la carrera sí o sí”, dijo Paula, quien a sus 22 años ya cuenta cinco participaciones en mundiales (2014, 2015, 2017, 2018 y 2019) representando a Colombia.



“Nosotras pudimos mantenernos junto a mis compañeras Liliana (Moreno) y Diana (Peñuela), quien lastimosamente tuvo un percance. Les agradezco porque hicieron un gran trabajo y pienso que estuvimos muy unidas al principio de la carrera, comunicándonos como íbamos y cómo nos sentíamos. Estar en el Top-20 me da un plus más para seguir trabajando, seguir mejorando y seguir subiendo escalones”, afirmó la ciclista nacida en La Ceja y que esta temporada terminó 23 en la general y segunda en la clasificación de las jóvenes del prestigioso Giro Rosa, versión femenina del Giro de Italia.



Su puesto 20 en Yorkshire supera en tres casillas su actuación en Noruega, y la sitúa con el mejor resultado en la historia del país en campeonatos del mundo femeninos de la categoría élite.



“La carreras me han hecho mejorar, este es mi primer año en el World Tour con Movistar y me han enseñado bastante, tuve la oportunidad de hacer muchas carreras nuevas y de aprender muchísimo”, aseguró la antioqueña.



Liliana Moreno finalizó en el último lote de clasificadas junto a Diana Peñuela a 23:47 minutos.



Este domingo finalizará la participación de la Selección Colombia Manzana Postobon en Yorkshire 2019 con la prueba de gran fondo élite. Nairo Quintana, Esteban Chaves, Carlos Betancur, Daniel Martínez, Sebastián Henao, Sebastián Molano y Álvaro Hodeg componen el equipo.



