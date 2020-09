La ciclista colombiana Paula Patiño, lista para el Giro Rosa

Por tercer año consecutivo, Movistar Team estará, desde este viernes 11 y hasta el sábado 19 de septiembre, en la ronda más extensa y exigente del ciclismo femenino, el Giro Rosa (UCI Women’s WorldTour).

Pablo Lastras dirigirá un seis muy internacional y que combina talentos jóvenes con ciclistas respetadas en el pelotón. Katrine Aalerud (NOR, 25), Aude Biannic (FRA, 29), Jelena Erić (SRB, 24), Barbara Guarischi (ITA, 29), Paula Patiño (COL, 23) y Gloria Rodríguez (ESP, 28) serán las representantes azules.



Es la carrera por etapas del año para ellas”, expresa Lastras. “Pienso que el recorrido está más compensado en este 2020; con la montaña que había en años anteriores, la diferencia que Van Vleuten y Van der Breggen marcaban sobre sus rivales era mucho más acusada. El apartado estratégico, la labor que hagamos los directores, será más importante. Y creo que la emoción será mayor para quienes lo sigan”.



“Salimos con la voluntad de estar cerca de las mejores en la general con Paula y Katrine; llegar al top-ten, para dos ciclistas muy jóvenes como ellas, sería fantástico. Pero no nos olvidamos de las opciones que pueden tener Barbara, que será nuestra ‘capitana de ruta’, y Aude, que con su clase y los recorridos que tendremos algunas etapas, puede luchar también por algunos parciales”.



“Es mi tercer Giro Rosa junto al Movistar Team y siempre es un placer apoyarles y aportarles mi experiencia, con la voluntad de que vayan, sobre todo, más seguras, que es lo fundamental para poder ir más rápido y aspirar a los resultados que ellas se propongan”.



