La holandesa Annemiek Van Vleuten (Movistar) ganó su tercer Giro de Italia femenino, este domingo en Padua, al término de última etapa ganada por la italiana Chiara Consonni.

Van Vleuten, de 39 años, doble campeona del mundo en carretera y ya ganadora del Giro, sucesivamente en 2018 y en 2019, dominó la prueba, con dos victorias de etapa, obtenidas en Cesena y Aldeno.



En la clasificación general, la ciclista de Movistar precedió a la italiana Marta Cavalli (FDJ), a 1 minuto y 52 segundos, y a la española de la formación UAE Mavi García (+5:56.), que suben por primera vez al podio del Giro.



La mejor colombiana en la genera fue Paula Patiño, quien fue clave en el triunfo de su líder, sobre todo en las etapas de montaña.



"Muy contenta con la victoria del equipo. es la primera gran vuelta que ganamos. Me da orgullo, ilusión y mucha experiencia", dijo Patiño.



Y agregó: "Trabajar me ha dejado muchas enseñanzas. Me deja mucha felicidad por haber conseguido el título. Pude aportar un grano de arena para que esto fuera posible".



Patiño terminó en la casilla 26 a 51 min 26 s. Luego quedó Jeniffer Ducuara (Tierra de Atletas, quien acabó en la casilla 52 a 1 h, 27 min 57 s. jesenia Meneses fue 92 a 1 h, 52 min 48 s.



La colombiana recibió un bonito detalle de la campeona en el podio, quien tuvo el torfeo en sus manos.



La última etapa, entre Abano Terme y Padua (90, 5 km), terminó con la victoria al esprint de la joven italiana de 23 años Chiara Consonni, delante de su compatriota Rachele Barbieri (LRX) y de la danesa Emma Norsgaard (MOV).

@AvVleuten recibe el trofeo y lo entrega a @paulapb291. Una victoria de equipo, una colombiana representando todo un continente y una generación #GiroDonne2022 pic.twitter.com/nF9irpmq9i — Karina Vélez (@karinavgx) July 10, 2022

