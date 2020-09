Programación deportiva para este sábado 12 de septiembre

CARACOL TV

7:15 a. m.: CICLISMO – Tour de Francia: etapa #14



WIN SPORTS +

6 p. m.: FÚTBOL – Liga colombiana: Cali vs. Millonarios

ESPN

7:55 a. m.: AUTOMOVILISMO – Fórmula 1: clasificaciones GP Della Toscana

11 a. m.: FÚTBOL – Liga Premier: Liverpool vs. Leeds



ESPN 2

7 a. m.: CICLISMO – Tour de Francia: etapa #14

1:50 p. m.: FÚTBOL – Liga Premier: West Ham vs. Newcastle



ESPN 3

11:30 a. m.: FÚTBOL – Liga de Holanda: Heerenveen vs. Willem II



FOX SPORTS

9 a. m.: FÚTBOL – Liga de España: Éibar vs. Celta de Vigo

1 p. m.: FÚTBOL – Liga de Holanda: Zwolle vs. Feyenoord

6:30 p. m.: FÚTBOL – MLS: Orlando City vs. Inter Miami

8:30 p. m.: FÚTBOL – MLS: Real Salt Lake vs. Colorado Rapids



DIRECTV SPORTS

CANAL 610

8:30 a. m.: FÚTBOL – Copa de Alemania: Nürnberg vs. Leipzig

2 p. m.: FÚTBOL – Liga de España: Cádiz vs. Osasuna



CANAL 612

11 a. m.: FÚTBOL – Liga de España: Granada vs. Athletic Club



CANAL 613

10 a. m.: FÚTBOL – Liga de Francia: Montpellier vs. Niza



DEPORTES