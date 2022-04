El campeón belga Wout van Aert, ausente en el Tour de Flandes debido al covid-19, estará presente el domingo en la salida de la París-Roubaix con un rol secundario como gregario, anunció este jueves su equipo, el Jumbo.

El belga recibió la luz verde para participar en la carrera, "después de pruebas exhaustivas", precisó el equipo neerlandés, que evocó una "decisión cuidadosamente madurada".



Molano, la cara colombiana



"La salud de Wout va muy bien. Pero, luego de una semana de aislamiento, la mejor forma no es posible evidentemente", estimó el director del equipo Merijn Zeeman. "Es todo salvo una preparación ideal. Ello no quita en absoluto que un corredor como Wout puede aún jugar un papel, por ejemplo apoyando a Christophe Laporte, Mike Teunissen o Nathan Van Hooydonck", señaló.



La competencia no tendrá al campeón, Sonny Colbrelli, quien está ausente de las carreteras por un problema cardiaco.



El único colombiano inscrito hasta el momento es Juan Sebastián Molano, quien hará parte del equipo UAE mirates.



Y el único ciclista del país en terminarla ha sidoLeonardo Duque, en 2011 y 2012.



