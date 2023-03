El neerlandés Olav Kooij (Jumbo Visma) ganó al esprint la quinta etapa de la París-Niza, entre Saint-Symphorien-sur-Coise y Saint-Paul-Trois-Châteaux, la más larga de la presente edición, con 212, km de recorrido, una jornada de transición que mantuvo al esloveno Tadej Pogacar (UAE) con el maillot amarillo.

El colombiano Daniel Felipe Martínez (Ineos Grenadiers) se mantuvo entre los diez primeros de la clasificación general: es séptimo, a un minuto y 42 segundos de Pogacar.

Kooij (Numansdorp , 21 años), uno de los velocistas referentes del ciclismo neerlandés, se mostró poderoso en la recta de meta, donde se impuso con un tiempo de 5h:19.54, a una media de 39,8 km/h, por delante del danés Mads Pedersen (Trek) y del belga Tim Merlier (Soudal Quick Step). Fue la victoria número 16 en el palmarés del corredor del Jumbo Visma.

Olav Kooij ganó la quinta etapa de la París-Niza.

Los favoritos apenas asomaron en esta larga jornada. Fue, por lo tanto, un día cómodo para Tadej Pogacar y los hombres de la general, que se citan para el fin de semana. El esloveno mantuvo el liderato con 6 segundos sobre el francés David Gaudu (Groupama) y 44 respecto a Jonas Vingegaard (Jumbo Visma).

Así fue la etapa de transición en la París-Niza



Etapa tranquila, de transición, de tregua en espera de un fin de semana en el que se esperan batallas importantes entre los favoritos. Las 5 cotas repartidas en el recorrido, la última a 35 km de meta, la de Aleyrac, de 4,6 km al 4,8 por ciento, no alteraron el orden en el gran grupo. Nada de agobios.



No faltó la escapada de turno, primero se formó una con 4 corredores, pero el maratón que les esperaba les convenció para dejarse alcanzar. Solo resistió el francés Sandy Dujardin (TotalEnergies), que incluso llegó a tener 5 minutos de ventaja. A 88 km de meta tiró de cordura una vez que se exhibió durante largo trecho y se perdió en medio de la marabunta.



Con el viento de cara, la carrera optó por rodar en perfecta unión, en espera de afrontar el desenlace al esprint, una posibilidad que le vino de maravilla a los equipos de los velocistas, exentos de anular aventuras. No obstante, UAE, Jumbo, Jayco y Groupama no perdieron de vista la cabeza de pelotón por aquello de evitar riesgos de caídas y de cambios en la orientación del viento.

¡Olav Kooij DESENCADENADO!



Jumbo-Visma es capaz de ganar en cualquier terreno



Tranquilidad y armonía hasta que sonó la alarma ante la cercanía de la meta. Fue un poco tarde. A apenas 3 km de la última línea empezó la revolución en el pelotón. Ningún equipo montó su tren, pero estaban en la pugna los elegidos. Atacó de lejos el británico Ben Swift (Ineos), pero enseguida fue reducido para propiciar los planes de llegada masiva.



Dentro de la recta trató de sorprender Bennett, pero Koiij se pegó a su rueda, le adelantó y se fue directo hacia la gloria. Brazos en alto, victoria para el juvenil.



Este viernes se disputará la sexta etapa, entre Tourves y La Colle-sur-Loup, de 197,4 km, jornada de media montaña que servirá de aperitivo para un intenso fin de semana con puertos de entidad, decisivos para la decidir la general.



