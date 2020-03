Entrevista: Estas son las claves de Higuita para ganar la París-Niza

Sergio Higuita (Education First) y Nairo Quintana (Arkea Samsic) son los dos colombianos que salen como grandes candidat1os al título de la París-Niza, prueba que arrancará este domingo con una etapa en línea con salida y llegada en Plaisir de 145 kilómetros, carrera que se mantuvo a pesar de las deserciones de siete equipos del World Tour, entre ellos el Ineos, del campeón Egan Bernal, que no defenderá el título.

El susto por la epidemia del coronavirus hizo que Movistar, CCC, UAE Emirates, Jumbo Visma, Astana y Mitchelton Scott cancelaran su participación, por lo que la lucha por el triunfo final quedó abierta.



Sergio Higuita es favorito porque hace un buen comienzo de año, con el título de la ruta en los Nacionales de Ciclismo y del Tour Colombia. EL TIEMPO habló con él y el pedalista dio a conocer las claves para ganar la prueba.



París-Niza tiene un tinte colombiano, ¿es tanto como para ganar la carrera?

La manera como podemos aspirar a ganar es variada. La crono se presta para nosotros, no es muy larga y quebrada, tiene ascenso. En las etapas finales hay montaña y podemos hacer una buena presentación.



¿El nivel suyo y los dos títulos de Nairo son para alimentar la opción de victoria?

Llegamos con más confianza. Hemos arrancado bien la temporada. Los dos estamos en buena forma y por eso llegamos con buenas sensaciones.

La París-Niza tiene de todo: viento cruzado, montaña y crono, es para un corredor completo FACEBOOK

TWITTER



¿Está en capacidad de ir por el título de la carrera?

Claro que se puede pelear el título de la carrera. Me encuentro bien y en estos días me he sentido con buenas sensaciones. Eso depende de cómo se haga la carrera. Hay etapas importantes y de cuidado por los abanicos y las caídas. Estoy bien, me he preparado bien, pero ya las situaciones de carrera lo dictarán. La París-Niza tiene de todo: viento cruzado, montaña y crono, es para un corredor completo.



Romain Bardet, Julian Alaphilippe, Thibaut Pinot, Richie Porte son rivales fuertes, ¿qué analiza de ellos?

Hacen su preparación al Tour, son corredores que ya comienzan a apretar el motor para ir haciendo su curva de condición para la mitad de año.



Colombia tiene tres títulos...

Es real la opción que la podamos ganar, de conseguir otro título. Nairo está motivado y podemos conseguir la cuarta corona.

Voici notre composition d’équipe pour @ParisNice, du 8 au 15 mars



Here’s the line up for @ParisNice, 8th to 15 march



Nuestro equipo para el @ParisNice, 8-15 marzo #Tousensemble pic.twitter.com/XTpvUBS2zT — Team Arkéa Samsic (@Arkea_Samsic) March 6, 2020



La contrarreloj siempre ha sido el talón de Aquiles de los colombianos, ¿qué analiza de esta jornada?

Nos viene bien. Los colombianos venimos mejorando este tipo de competencias. Es técnica, rápida y de mucha potencia y fuerza. Hay subida, bastantes curvas y es de 15 km.



La penúltima etapa es llegada en alto...

Se hace ver dura. Sabemos que allí se harán las diferencias. Es una jornada para la pelea de los hombres de la general. Se hará a una alta velocidad, es la etapa reina, hay que tener en cuenta de los ataques de los rivales.



¿Qué trabajo demanda un recorrido equilibrado, corto y en el que las diferencias no serán altas?

Las carreras de una semana hay que trabajarlas más, porque son cortas y hay de todo. Hay crono, montaña y están los abanicos. Hay que llegar concentrados y tener buen análisis mental cuando se esté en la carrera para sortear los momentos difíciles.

Egan Bernal es el campeón de la Paris-Niza 2019. Foto: Tomado de @Movistar_Team



¿Ser el campeón nacional, haber ganado el Tour Colombia es de más responsabilidad o presión?

Da responsabilidad, pero no presión. Con lo que he hecho, el equipo está feliz, he respondido de una manara positiva. Soy joven, tengo muchos años por delante y mucho por conseguir, es por eso que no me meto presión. Hay que ascender en el escalón hasta llegar a un nivel de madurez óptimo para pelear una carrera de tres semanas.



Usted es una gran carta para pelear por las medallas en Olímpicos, ¿hay un plan?

Depende de muchas cosas, pero en especial de ser convocado y llegar bien sin ningún percance. Soy uno de los indicados para ir a pelear, pero hasta no tener la certeza de que estoy bien físicamente, pues no podemos decir nada fijo. El equipo puede disponer de mí. He hablado con Carlos Mario Jaramillo, el DT, estoy en el grupo. Tengo que ir al Tour de Francia y es bueno porque puedo llegar con ritmo a Tokio.



Lisandro Rengifo

Redactor de EL TIEMPO

@lisandroabel