¡Nairo ganó la etapa e Higuita es podio en París-Niza!

Nairo Quintana ganó la última etapa de la París-Niza que se disputó este sábado entre Niza y Valdeblore La Colmiane, de 166 kilómetros, Maximilian Schachmann es el campeón y Sergio Higuita terminó en el podio.



Julian Alaphilippe (Deceuninck-Quick Step), Aurélien Paret-Peintre (AG2R La Mondiale), Thomas De Gendt (Lotto-Soudal), Nicolas Edet, Anthony Perez (Cofidis) and Alberto Bettiol (Education First) fueron los protagonistas del día.



Desde muy temprano se fugaron y el más peligroso era Alaphilippe, que arrancó la jornada en la casilla 10 de la general y a 2 minutos 04 segundos. El francés iba por todo, en un ataque suicida.



Atrás, el lote del líder, Schachmann, y de los colombianos Sergio Higuita y Nairo Quintana mantuvo la diferencia regulada, con el fin de que cuando llegara el ascenso final tuvieran la opción de pelear por la victoria parcial y el título de la competencia.



Cuando comenzó el último ascenso, De Gendt soltó a sus compañeros de escapada, Alaphilippe lo trató de seguir, pero no pudo. El lote le echó mano más adelante, por ‘culpa’ de Wínner Anacona, que apretó el paso.



Felix Großschartner, cuarto en la general, se quedó del grupo y dejó solo a Maximilian Schchmann, a 8,2 km de la meta. Un minuto 17 segundos era la diferencia de Thomas De Gendt. Eso benefició a Nairo porque se metió en el top 10 de la general.



A 4 kilómetros de la meta, la diferencia de De Gendt bajó a 52 s y en el lote el Trek de Vincenzo Nibali llevó el peso.



Nairo lanzó el ataque a falta de 3,9 kilómetros y el lote se desbarató. Nibali se quedó, Molard, lo mismo. Nadie pudo seguir el paso del colombiano.



Higuita intentó irse a 2,8 km de la meta. Nairo, por su parte, logró su triunfo 44 de su carrera profesional.



Este año ganó el Tour de la Provence, el Tour de VAR y en ambas competencias obtuvo triunfo de etapa.



