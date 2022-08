El boyacense Nairo Quintana (Arkea Samsic) ha anunciado este jueves que renuncia a participar en la 77 edición de la Vuelta para "hacer valer mis motivos" ante el Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS).

Finalmente ha decidido no tomar parte en la carrera española aunque este miércoles confirmó que iba a formar parte del pelotón de la Vuelta, tras conocer el comunicado de la Unión Ciclista Internacional (UCI) que lo descalificaba del Tour de Francia 2022 por "infringir la prohibición del uso del tramadol" en competición.



El tramadol es un analgésico prohibido desde el 1 de marzo de 2019 para proteger la salud y la seguridad de los ciclistas ante los efectos secundarios de esta sustancia.



Y aunque se ha hecho énfasis en que el caso no tiene nada que ver con dopaje, las fuertes reacciones por el caso en contra de Nairo no se han hecho esperar.



La de don Luis Quintana, el padre del ciclista, una de las más contundentes.



"Los europeos nos tienen como drogadictos", aseveró.



(No deje de leer: Nairo Quintana: oficina nacional de dopaje aclara la sanción)

'Nairo es una persona sana'

Facebook Twitter Linkedin

Nairo Quintana. Foto: EFE

“Para nosotros es un golpe grande. Nairo es una persona sana, Nairo lo que ha hecho, lo ha hecho de corazón y limpiamente. Pero sabemos que a los colombianos siempre nos han vetado. Nairo es una persona disciplinada, no tiene que hacer cosas que no son ciertas”, dijo Luis Quintana en diálogo con 'Caracol radio'.



“La UCI le quiere arrebatar triunfos de él que son dignos. Para el pueblo colombiano es un inconformismo. Ahora están saliendo con esos cuentos reforzados. No ha sido solo a Nairo, sino a los colombianos. Los europeos nos tienen como drogadictos. Es una gran mentira, porque allá sí puede estar la droga”, concluyó.



(Además: Mbappé, en el ojo del huracán: 'video de la discordia' con Messi y Neymar en PSG).

Facebook Twitter Linkedin

Nairo Quintana en la presentación del Tour de Francia 2022. Foto: AFP

La Unión Ciclística, en su comunicado, precisó que dos muestras de sangre seca proporcionadas por el corredor fueron analizadas el 8 (7ª etapa) y 13 de julio (11ª etapa) durante la 'Grande Boucle', y revelaron la presencia de tramadol, un analgésico que no está en la lista de sustancias prohibidas por la Agencia Mundial Antidopaje (AMA).



Al tratarse de una primera infracción,

Nairo Quintana, de 32 años, sigue siendo elegible y puede participar en competiciones como la Vuelta, que arranca el viernes desde Utrecht, en Países Bajos.



"Tras el anuncio de Nairo Quintana de su retirada de la Vuelta Ciclista a España -decisión tomada de forma conjunta entre el equipo y el corredor-, este último no será sustituido", informó la escuadra en un comunicado.



"El equipo Arkéa-Samsic sigue decidido a aspirar al éxito de etapa, aprovechando todas las oportunidades que se presenten durante las tres semanas de carrera", anunció.



Así las cosas, la escuadra francesa confirma que la decisión del retiro de Nairo fue tomada en conjunto. Asimismo, sus aspiraciones para la última grande se ven seriamente diezmadas, pues el objetivo inicial, de "tener una buena clasificación general", ya quedó en el olvido.

Según ha podido confirmar EL TIEMPO, Quintana ya está ultimando detalles del acuerdo con abogados expertos para llevar el caso ante el Tribunal Superior del Deporte (TAS). El presupuesto de plazo para apelar es de 10 días. Sin embargo, son 31 el plazo máximo para presentar los argumentos de su defensa y realizar los procesos administrativos ante el alto tribunal.

Más noticias

DEPORTES