Esto dijo Nairo Quintana al confirmar su regreso al Movistar Team

En la madrugada de este sábado 28 de octubre, el Movistar Team confirmó el regreso del ciclista colombiano Nairo Quintana, luego de su salida del Arkea-Samsic y la descalificación del Tour de Francia del 2022.



Quintana se fue del Movistar a finales de 2019, pero su regreso era un secreto a voces. En ese equipo, el pedalista obtuvo 39 triunfos, el último de ellos, la segunda etapa de la Vuelta a España del 2019.



Ante la confirmación de este sábado, en un video compartido por el Movistar Team en X, el boyacense le habló directo a la cámara: “Estoy emocionado por volver a casa. Ha sido un año difícil. Días sin dormir, muchas jornadas de enorme sacrificio, subiéndome a la bicicleta y tratando de caminar hacia adelante, con sol o con lluvia. Pero ha valido la pena”, comenzó diciendo.



Luego, aseguró que iba a dar lo mejor de sí para aportarle su talento al Movistar: “No voy a desaprovechar la oportunidad. Conozco los valores del equipo, los valores del deporte. Voy a dar todo de mi parte para hacerlo bien y quiero aportar al equipo para obtener los mejores resultados”.



También, agradeció al equipo por permitirle regresar: “Agradezco a Movistar Team, a Telefónica y al equipo, a todo el equipo, por esta gran oportunidad, que por tanto tiempo he estado esperando. De corazón, con mis piernas, lo voy a dar todo, por ellos y por la afición”.



“Espero que este ciclo sea de muchos éxitos para el equipo”, terminó diciendo.



Cabe recordar que Quintana fue descalificado del Tour de Francia en 2022 luego de que en sus análisis de sangre se le encontró la sustancia tramadol, prohibida en competencia por la Unión Ciclista Internacional (UCI). Sin embargo, la sustancia no estaba considerada como prohibida por la Agencia Mundial Antidopaje (AMA) y no se le consideró al ciclista como infractor.

🇨🇴🦅💙 𝗡𝗮𝗶𝗿𝗼 𝗤𝘂𝗶𝗻𝘁𝗮𝗻𝗮 𝘃𝘂𝗲𝗹𝘃𝗲 𝗮 𝗰𝗮𝘀𝗮



Confirmamos que @NairoQuinCo formará parte de la plantilla de #MovistarTeam2024.📙 https://t.co/evwPQCjsQg pic.twitter.com/9hjHnWzFaG — Movistar Team (@Movistar_Team) October 28, 2023



ELIM J ALONSO

REDACCIÓN ÚLTIMAS NOTICIAS

