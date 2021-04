Sergio Higuita la sacó de parque en el País Vasco

Primoz Roglic se impuso en la primera etapa de la Vuelta al País Vasco, que se llevó a cabo este lunes sobre 13 kilómetros, una contrarreloj individual, en la que el mejor colombiano fue Sergio Higuita.

Roglic es el primer líder de la carrera, tras haber sorteado el duro recorrido que tuvo la jornada y a sus rivales que hasta el final lo pusieron contra las cuerdas.



Higuita, corredor del equipo Education First, logró emplearse a fondo para no perder mucho tiempo y tratar de recuperarlo en las etapas de montaña que vienen.



El corredor colombiano no es un especialista y el tiempo que cedió con los especialistas era menos de lo esperado, por lo que su etapa fue muy buena.



Roglic fue uno de los primeros corredores que partió y se mantuvo en el primer lugar, como era normal. Buena jornada la de Brandon McNulty, quien confirmó que puede estar arriba en la general.



Adam Yates, quien viene de ganar la Vuelta a Cataluña, también terminó cerca del ganador.



Este martes se realizará la segunda fracción entre Zalla y Sestao, de 154 kilómetros, con trs premios de montaña, dos de tercera y uno de segunda categoría.