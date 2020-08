Nairo y el Arkea sufren una baja de última hora para el Tour 

Notre composition d’équipe pour le Tour de France avec Kévin Ledanois en remplacement de Maxime Bouet



Our team lineup for the Tour de France will have Kévin Ledanois replacing Maxime Bouet.