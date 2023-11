Otro capo del ciclismo admite dopaje: Jan Ullrich se confiesa 

El exciclista alemán Jan Ullrich (Rostock, 49 años), ganador del Tour de Francia 1997 y de la Vuelta 1999, cumplirá los 50 otoños el próximo día 2 de diciembre, todo un milagro teniendo en cuenta que estuvo cerca de la muerte por el consumo de drogas y alcohol.

A punto de salir a la luz un documental sobre Ullrich, el alemán comentó los avatares que ha librado desde que abandonó la práctica profesional del ciclismo en 2006.



"Hace cinco años me encontraba en una situación muy profunda", admite

Ullrich, convertido "en un monstruo en poco tiempo" por su adicción al alcohol y la cocaína.



Por suerte, el excampeón alemán nacido en la antigua RDA, ve ahora la luz gracias al apoyo de sus allegados, sus 4 hijos y de su amigo y antiguo rival estadounidense Lance Armstrong.

Ullrich junto a Lance Armstrong. Foto: EFE

“Quería ver crecer a mis hijos, y gracias a Dios ahora me encuentro bien. Hace cinco años estaba en lo más profundo, muy profundo. Estoy feliz de haber encontrado la fuerza para volver a tener una visión positiva de la vida", asegura Ullrich, quien incluso dice sentirse con ganas de "volver a andar en bicicleta".



Su relación con el alcohol y las drogas será alguno de los temas que comentará en un documental que a punto está de salir a la luz, un asunto que casi termina con una estrella del ciclismo de los años 90.



"El detonante para contar mi historia fue el profundo abismo que casi me cuesta la vida, donde perdí mucho. Cuando recuperé las fuerzas se me abrieron los ojos y me di cuenta de que tenía que cambiar mi vida. Ahora estoy feliz, me siento bien", recalca.



“Casi todos tomaban cosas para mejorar su rendimiento y no me interesa saber lo que hacían. Yo lo hice para asegurarme de que iniciaba una carrera en igualdad de condiciones. Eso era lo que había en ese tiempo. El ciclismo tenía un sistema y yo terminé haciendo parte del mismo", admite.



El también campeón del Mundo contrarreloj y oro olímpico en Sydney 2000, también contará en el documental su pasado con el dopaje, una opción que le atrapó como a muchos ciclistas de se generación.



Ullrich declara que, a pesar de su grandes condiciones para triunfar en el ciclismo, debía participar del dopaje para competir. "La sensación general en aquel momento era que, sin esta ayuda, habría sido como ir a un tiroteo armado sólo con un cuchillo".



Según el exciclista, sus abogados le aconsejaron que guardara silencio, idea que le costo muy cara. "Seguí sus consejos, pero sufrí las consecuencias durante mucho tiempo. En 2006 no podía hablar porque no quería quedar como un traidor. Si hubiera hablado, habría arrastrado a mucha gente conmigo. No fue fácil permanecer en silencio durante tantos años. Mi pasado pesaba mucho en mi alma", resume.



