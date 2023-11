Óscar Sevilla dice 'no' al retiro: correrá hasta los 48 años tras inesperada renovación

Óscar Sevilla, ciclista español afincado en Colombia, de 47 años, ha anunciado que seguirá en el pelotón en 2024 para afrontar su temporada número 26 como profesional, renovando un año más con su actual equipo, el continental Medellín.



El corredor de Ossa de Montiel (Albacete), segundo en la Vuelta a España y séptimo en el Tour en 2001, despejó las dudas y seguirá una temporada más disfrutando del ciclismo, su pasión vital, después de un 2023 donde ha cosechado 11 victorias.

Oscar Sevilla. Foto: Prensa Clásico RCN

Ganador este año de la Vuelta a Panamá y del reciente Tour de Hainan, entre otros éxitos, el ciclista profesional desde 1998 seguirá batiendo récords de longevidad como profesional.



"El ciclismo ya lo estoy tomando todos los años mes a mes, disfrutando de lo que más amo y esperando hacer un gran año", aseguró Sevilla en Mundo Ciclístico.



Un gran 2023, con 4 victorias en la general y 7 etapas, animó al español a renovar un año más con el Medellín.

De izq. a der: Oscar Sevilla (segundo), Fabio Duarte (campeón) y William Peña (tercero), el podio del Clásico RCN. Foto: Anderson Bonilla

"Fue un muy buen año, con una temporada muy estable durante todo el año, con gran nivel de enero a octubre. Será difícil igualar el 2023, pero espero que sea satisfactorio y que estemos todos satisfechos con lo que estamos haciendo", afirma.



Sevilla ya está organizando con el Team Medellín, equipo al que llegó en 2017, los calendarios y las carreras en las que participará, y sus entrenamientos ya están encaminados a la próxima temporada.



"Ya estoy empezando a trabajar de nuevo después de un pequeño descanso. Ahora estamos con la preparación física en gimnasio, haciendo carrera, pensando en el 2024 y en divertirnos", apuntó.

Óscar Sevilla Foto: EFE

Para Sevilla no cabe otro objetivo que no sea "disfrutar en la medida de lo posible, y rendir al máximo".



"Creo que ya llevo cada año, mes a mes, disfrutando de lo que más me gusta, que es el ciclismo y aportar, y espero tener un gran año”, concluyó Óscar Sevilla.

Con información de EFE.

