El hispano-colombiano Óscar Sevilla, de 46 años, ganó este miércoles la exigente quinta etapa del Clásico RCN, que tuvo paso por el exigente Alto de La Línea, una jornada en la que el juvenil Germán Darío Gómez le arrebató el liderato a Óscar Quiroz.

El corredor del Team Medellín completó la fracción de 117 kilómetros entre las ciudades de Ibagué y Pereira con un tiempo de tres horas, 27 minutos y 29 segundos y venció en un apasionante esprint final a los colombianos Kevin Castillo (Sistecrédito), Diego Pescador (Gw Shimano) y César Nicolás Paredes (Arroz Zulia) y al venezolano Luis Guillermo Mora (Arroz Zulia).

Duelo cerrado

El corredor Javier Jamaica (Team Medellín) protagonizó la fuga de la jornada tras la cruzada por La Línea, una escapada que fue neutralizada a menos de 20 kilómetros de la llegada por el grupo que protagonizó la llegada.



Con los resultado de la jornada, Gómez (Gw Shimano) lidera con un tiempo de 19h40:13, seguido de Pescador, también juvenil, a tres segundos. Le siguen en la general Sevilla, a 14 segundos; el colombiano Aldemar Reyes (Team Medellín), a 17, y Daniel Muñoz (EPM), a 24. Quiroz, que tuvo una mala jornada, cayó al undécimo puesto y quedó a 2 minutos y 37 minutos del nuevo líder.



La sexta etapa del Clásico RCN se disputará el jueves entre los municipios de Cartago y Versalles, en el departamento de Valle del Cauca (suroeste), un recorrido de 150,4 kilómetros que contará con un puerto de montaña de primera categoría y otro de segunda a pocos kilómetros de la llegada.

