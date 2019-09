Quiroz ganó en La Dorada y Sevilla lidera el Clásico

Óscar Quiroz (Strongman) se impuso en la etapa de este domingo del Clásico RCN-Andida, disputada sobre 188 kilómetros y que unió a las poblaciones de Santuario y La Dorada, mientras que Óscar Sevilla (Team Medellín) defendió el liderato de la competencia.

La jornada fue dura por el intenso calor y por el ritmo que impusieron los participantes, que obligaron a una llegada masiva en la que Quiroz, actual campeón nacional, fue el más veloz.



“La idea era lanzar a Jhonatan Cañavareal, pero se me dio. El sábado no pude embalar. Me lancé hasta la matea y obtuve un importante triunfo”, dijo Quiroz.



Sevilla sigue con la camiseta de líder, tras una etapa, según él, bien complicada.



“La etapa fue dura. La gente pensaba que no, pero fue distinto. La que más piensa uno que es suave, pues la jornada se torna bien complicada”, señaló.



Y agregó: “Este lunes, pees hará mucho calor y se deben presentar muchos ataques”.



La cuarta jornada se disputará este lunes sobre 121 kilómetros, entre La Dorada y la Vega.



Clasificaciones

Etapa

1. Óscar Quiroz Strongman 4 h 06 min 36 s

2. Johan Colón Coldeportes Zenú m.t.

3. Róbingzon Oyola Team Medellín m.t.



General

1. Óscar Sevilla Team Medellín 8 h 04 min 52 s

2. Alexander Gil EPM a 19 s

3. Germán Chaves Coldeportes Zenú a 23 s



