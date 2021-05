Mariana Pajón, dos triunfos con miras a los Olímpicos

Mariana Pajón volvió a la victoria, tras imponerse en la tercera y cuarta parada de la Copa Mundo de BMX, que se llevó a cabo en Bogotá este fin de semana.



Este campeonato entrega los puntos para el ranquin que determina los cupos a los Olímpicos de Tokio.





Pajón se llevó el oro ayer, dejando atrás a la estadounidense Payton Ridenour y la rusa Natalia Afremova, que fue tercera.



La colombiana dominó todas y cada una de las series que se le presentaron, así como Andrea Escobar quedó eliminada en la semifinal y Gabriela Bolle terminó octava. “Rompí mi tiempo de ayer, pese a la lluvia. Estoy muy feliz. Yo estuve lesionada el año anterior a la pandemia, amo correr y por eso me encanta estar aquí compitiendo”, comentó Pajón al término de la jornada.



Carlos Ramírez fue plata en la categoría élite masculino, quedando por detrás del francés Joris Dayudet. Artur Pilard fue tercero.



Importante es el triunfo de Pajón, pues no solo le da confianza para los Juegos Olímpicos de Tokio, sino para volver a sentirse ganadora, tras unos difíciles años de lesiones.

La doble medallista olímpica ya había demostrado el sábado que no había quién pudiera con ella ganando la tercera parada. Cruzó la meta con un registro de 36.474 segundos, seguida por su compañera de Selección, Gabriela Bolle y la rusa Natalia Afremova completó el podio.



“Estoy muy orgullosa de representar a Colombia en casa. Es mi primer podio, mi primera final, estoy muy feliz de hacerlo en casa”, expresó Bolle, que ayer fue octava.



Todo esto sirve para confirmar los cupos con los que contará Colombia en la disciplina para los Olímpicos de Tokio: dos en mujeres y uno en hombres.



