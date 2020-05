Froome, Egan e Ineos, una bola de nieve que no se detiene

tema de Chris Froome es una bola de nieve. Pasan los días y se conocen más historias de su posible partida del equipo Ineos.

El mundo del ciclismo ya comenzó a dar sus conceptos, a opinar sobre una noticia en la que hay intereses colombianos, pues en el Ineos está Egan Bernal, el actual campeón de Tour de Francia.



(Le puede interesar: Tras dos meses, Cristiano entrenó con la Juventus)



Froome fue el primero que habló. En una entrevista con medios en Europa dejó la puerta abierta para irse del equipo británico.



“Todo no se centra en mi contrato, sino lo que atañe al deporte en este momento es un factor desconocido para todos. Espero que podamos realmente correr esta temporada y luego ya veremos si nos mantenemos y quién puede continuar. Ahora, todos tienen dudas”, dijo el británico.



Y agregó: “Hay varias consideraciones que interiorizar. Muchos aspectos que debo analizar, pero estoy en medio de este proceso ahora mismo. Durante las próximas semanas tengo que aclarar lo que hay en mi cabeza. Espero tener más claro qué nos deparará el futuro cuando todas estas distracciones actuales hayan pasado”.

Todo indica que el disgusto de Froome es por una frase que Egan entregó en una entrevista, en la que señaló que si bien ya ganó el Tour, no desperdiciará la opción de volver a obtenerlo, pero eso no está confirmado.



Eddy Merckx, para muchos el mejor ciclista de la historia, consultado sobre el tema de moda, tuvo argumentos para señalar que el británico debe tomar las cosas con calma.

“No sé cómo está, ni si se ha recuperado completamente de su lesión. Escuché que quiere irse del equipo Ineos, quizás porque no aguanta la rivalidad interna con el colombiano (Egan Bernal) y (el británico Geraint) Thomas”, dijo el exciclista belga.

Merckx afirmó que si Froome piensa irse del Ineos, pues debería llegar a un grupo que le de garantías para luchar por su quinto título del Tour, las mismas que tuvo cuando ganó los cuatro títulos.

“Y ese gran objetivo que tiene de obtener su quinta victoria en el Tour sería muy complicado para él si no cuenta con un equipo a su lado como le pasó durante sus cuatro victorias en Francia”, precisó Merckx.

Defensa de Egan

Alberto Contador no se quedó atrás y habló duro y a favor del colombiano, de quien dijo que no se equivocó al dar su concepto.



“La respuesta fue una respuesta de un campeón, tampoco debería incomodarse. Sabe que el Tour es la carrera más grande y quiere intentar ganar. Ha dicho que si llega allí y ve que hay uno más fuerte, se pondrá; pero él no quiere renunciar antes de ir a Francia”, dijo Contador a Caracol.

(Le puede interesar: Nueva reunión de Carlos Queiroz con otros jugadores de la Selección)



El ciclista español entiende que haya rivalidades, él las tuvo con Lance Armstrong, y así se impuso en el Tour de Francia del 2009.



Para él no hay dudas de quién es el máximo favorito para el próximo Tour, a pesar de entender que a esa competencia pueden llegar con posibilidades de pelear por el triunfo Bernal, Thomas y el mismo Froome.



“Sin duda, Egan tiene posibilidades de repetir el Tour. Si tuviera que decir cuál es mi máximo favorito para el Tour de Francia, posiblemente diría Egan Bernal. Tiene una madurez tremenda, no solo en la carrera sino fuera de ella”, añadió.



Una vez se conoció la información de que Chris Froome estaría analizando irse del Ineos, pues de inmediato se conocieron varios de los equipos que quieren contar con él.



Uno de ellos fue el Movistar, pero el mismo mánager, Eusebio Unzué, salió al paso de las especulaciones y señaló que la probabilidad de que el corredor, que hoy cumple 35 años, llegue a su escuadra es del cero por ciento.



Se manejan otros, como el Israel Start-Up Nation, NTT Pro Cycling y hasta el Bahrain, en el que milita el español Mikel Landa.



Israel Start-Up Nation es una escuadra israelí, y un medio de comunicación de ese país señaló que en esa escuadra estaban dispuestos a aumentar el presupuesto hasta los cinco millones de euros para contar con el mejor ciclista del mundo de los últimos tiempos, aunque nadie lo ha confirmado.



El gerente Rod Ellingworth, del Bahrain, le dijo a la página especializada www.cyclingnews.com que si bien es muy llamativo contar con Froome, no será un caso fácil.



“No diría que era alguien que sería un objetivo absoluto para nosotros. Lo que estamos haciendo es formar un equipo con el objetivo de ganar grandes carreras. Sé que Chris no tiene contrato y le he hablado. No diría que lo estamos viendo como una opción en este momento, pero hay que mirar a todos”, señaló Ellingworth, amigo de Froome desde que fue técnico del Sky.



Para él, Ineos no debería dejar de ir a Froome, porque llegarán a las carreras más fuertes que nunca con tres líderes.



DEPORTES