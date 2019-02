Es nuestro Tour de Francia... (Opinión)

Es la carrera más grande del país y se puede decir de Suramérica.

El nivel del Tour Colombia es bastante alto, tanto competitivo como organizativamente y tiende a ser de las mejores del calendario de la Unión Ciclista Internacional de esta parte del mundo.

Tal vez la gente no tenga la dimensión de lo que se puede vivir, por eso los invito a estar pendientes de la competencia, porque salir a las calles y mostrar la cara del colombiano alegre son imágenes que le van a dar la vuelta al mundo.



Para uno como ciclista profesional ir a Europa es lo máximo. Nos ha tocado viajar a rebuscarnos nuestro futuro, un nombre, con triunfos y mucho sacrificio; por eso, que vengan a Colombia ciclistas de gran talla como Chris Froome, Marc Soler, Julian Alaphilippe, Bob Jungels, entre otros, pues es la mejor prenda de garantía de que la competencia será muy bonita, que habrá batalla.



Si vienen ellos es una razón más para decir que el Tour Colombia tiene estatus y está bien posicionado en el ciclismo del mundo; no es fácil reunirlos en una sola competencia.



Y en cuanto al lote local, pues lo integramos los que estamos luchando por un sitio importante en el ciclismo del mundo y para nosotros es muy clave que nos apoyen. Cuando uno corre en Francia, España, Italia, Polonia, la afición de esas naciones sigue de cerca a los suyos, y eso es lo que me gustaría ver: sería una gran satisfacción ver al público con banderas del país, gritando al paso de los corredores.



Estar en casa es bueno, correr acá es excelente, esto lo queríamos antes, no lo teníamos, y poder competir acá y sentir la afición cerca es otra ganancia del Tour Colombia.



Tener una prueba de la categoría 2.1 es un trabajo duro, no es fácil contar con una competencia así. No se puede decir que porque hay buenos ciclistas en el país, pues se hace fácil; sin embargo, no es así, eso no garantiza nada.



Hay que invitar, darles la seguridad a los que vienen de Europa, demostrarles que acá podemos hacer carreras grandes para captar ese interés.



Espero que la gran afición nacional que hay por el ciclismo apoye esta idea, que salga a las carreteras a vernos correr, a apoyarnos, porque el Tour Colombia es nuestro Tour de Francia.



SERGIO LUIS HENAO

Para EL TIEMPO