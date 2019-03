Cataluña, la primera gran carrera del 2019 que Colombia puede ganar…

No es algo nuevo decir que la edición de la Vuelta a Cataluña que arranca este lunes con una jornada con salida y llegada en Calella, de 163 kilómetros, es la primera gran carrera del 2019 porque el lote es de pesos pesados y que el ciclismo colombiano la puede ganar.

Y es así porque el trazado es para grandes escaladores, y dentro de ese grupo están Egan Bernal, Nairo Quintana y Miguel Ángel López, que son tres de los 12 pedalistas nacionales que disputarán la competencia.



Sin duda que el 1-2 en París-Niza de Egan y Nairo, respectivamente, ilusiona en Cataluña, porque son dos ciclistas que llegan con la moral en alto, ritmo de carrera y la ambición de conseguir la victoria.



Egan y López preparan el Giro y aunque falta aún tiempo (arranca el 11 de mayo), pues es evidente que hacer una buena a Cataluña les vendría bien.



Ambos tendrán a sus equipos a su disposición. Sky llevará a Sebastián Henao y a Iván Sosa como apoyo y en la nómina estará Chris Froome, en su segunda carrera del año, tras el Tour Colombia y mirando al Tour de Francia. López tendrá como apoyo a Rodrigo Contreras.



Quintana, por su parte, llega a esta carrera, que ya ganó en el 2016, a ver qué propone su equipo, el Movistar, pero por las condiciones en que está, el segundo puesto en París-Niza y el trazado será el líder de su escuadra, por encima de Alejandro Valverde, que defiende el título. Bueno, así debe ser, eso es lo que se ve y no creo que dentro del grupo piensen algo distinto.



Es que es una carrera en la que todos los días se subirá. El miércoles y el jueves habrá finales en alto, duros ascensos que los colombianos conocen bien y en los que armarán la fiesta. Sin dudas. Y una más: ¡no habrá etapas contrarreloj! Eso da mucha tranquilidad.



Nairo, parece, recuperó la confianza y se ha vuelvo a ver al Quintana de otros años, con ganas y decisión de ir adelante en busca del triunfo.



Claro, como siempre, pues hay que correr para ganar, y más en una Vuelta a Cataluña que tendrá un lote fuerte, en el que los colombianos no la tendrán fácil para llevarse el triunfo.



Además de Froome, hay que hablar de los Yates: Adam, segundo en Tirreno-Adriático, y Simon, que no pudo pelear París-Niza porque en la segunda etapa cedió 6 minutos.

Dan Martin, Romain Bardet, Richie Porte y Thibaut Pinot son los nombres que sobresalen, los rivales a los que Egan, Nairo y López tendrán que vencer, algo que es factible.



