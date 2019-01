La cruz de Egan Bernal, ganar el Giro de Italia... (Opinión)

Los colombianos se frotaron las manos cuando el Sky anunció que Egan Bernal será el líder del equipo en el Giro de Italia. Creen que esa condición del joven ciclista en el mejor equipo del mundo indica que va a ganar la carrera: ¡Falso! El primer objetivo de la escuadra británica es ganar el Tour de Francia, ayudarle a Chris Froome a entrar en el grupo selecto de los únicos ciclistas que han ganado cinco veces la carrera más importante del mundo.

Y si no es con Froome, pues el Sky tiene una segunda opción, ganarlo con Geraint Thomas, el actual campeón, por lo que los demás objetivos del equipo serán secundarios. Eso sí, si se consigue ganar el Giro, la Vuelta y otras carreras, pues bienvenido, pero en principio el Tour será la meta grande.



Egan será protagonista del Giro, tiene las capacidades para pelear un ‘top 5’, la experiencia de haber disputado una prueba de tres semanas, el Tour del 2018, pero a sus 21 años es un diamante que se pule y aunque su primera temporada en el World Tour fue fantástica, pues eso no le garantiza el triunfo en Italia.



El recorrido es bueno para él, tiene montaña y aunque se defiende mejor al reloj que Nairo Quintana, Miguel Ángel López y Rigoberto Urán, pues Bernal no les ganará una crono a los especialistas, perderá tiempo con ellos en los 57 km de contrarreloj que hay, así esas jornadas tengan dificultades montañosas.



Egan no correrá solo. Este año el Giro es el target para muchos, la carrera a la que le apuntan y en la lista de rivales están hombres curtidos, como el holandés Tom Dumoulin, Simon Yates, que va por su segunda grande, tras ganar la Vuelta a España. Hay que hablar de ‘Supermán’ López, Fabio Aru, Primoz Roglic, Vincenzo Nibali, corredores de cartel, que también tienen ambiciones, que han demostrado que pueden ganar y también se preparan.



Al colombiano le armarán un equipo competitivo. No se saben los nombres, pero es claro anotar que como la meta es el Tour, pues a Froome y a Thomas los blindarán con los mejores y a Egan lo dejarán con uno o dos hombres de experiencia, como Salvatore Puccio o Ben Swift, acompañados por jóvenes como Sebastián Henao, que ha corrido cuatro veces el Giro, Diego Rosa, Gianni Moscon, Tao Geoghen Hat, que le ayudó a ganar en California, y de pronto su compatriota Iván Sosa, que sabe correr en Italia.



Egan luchará con todo, tiene los argumentos para hacerlo, pero es muy temprano para ponerle la cruz de ganar el Giro.



Área Técnica…

​

LISANDRO RENGIFO

Redactor de EL TIEMPO

En Twitter: @lisandroabel