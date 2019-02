Una carrera para no olvidar... (Opinión)

El Tour Colombia es una competencia que trae connotaciones diferentes, pero la más importante es demostrarle al mundo que acá en el país se pueden hacer eventos de este calibre, de esta importancia. Hemos vivido en la presentación de equipos el cariño de la gente, lo hemos palpado, y, la verdad, me lo llevo para toda la vida, será difícil olvidar este día en el que un país demuestra que puede ser un gran anfitrión.

Nos pasamos, creo que el Tour Colombia puede ser más grande, pero lo que se ha vivido en carreteras antioqueñas con los entrenamientos y el cariño del público es una muestra de que es un éxito la prueba. Los invito a vivirla, a que nos acompañen mientras estamos corriendo, esa será otra muestra más del cariño del público.

Estos certámenes son los que debemos hacer continuamente, porque demostramos que podemos organizar bien las cosas, que tenemos todo para contar con los mejores ciclistas del mundo.



No tengo ningún rival, todos los que hacen parte del lote de la prueba son mis amigos, los conozco, he corrido con ellos, he compartido en carreras, por eso es que no puedo decir que son rivales. Hay varios mensajes que podemos dar, es clave decir que el público se ha pasado con la carrera, que tener en el país a ciclistas de la talla de Chris Froome y demás es una demostración de que acá pueden venir los mejores, que podemos ser buenos anfitriones, que hay gente de empuje con grandes pensamientos y objetivos que se pueden cumplir.



Además, el trabajo en equipo se demuestra, no solo durante la competencia y fuera de ella, eso también hay que destacarlo. La paz es fundamental, hay que trabajar en ella y estos certámenes sirven para demostrar que podemos, trabajando en equipo, estar en paz, celebrar en paz, vivir con alegría una carrera de ciclismo como esta. Gracias, Antioquia, gracias, Colombia, gracias a todos los que ponen de su parte para hacer de esta competencia la más importante del país.



RIGOBERTO URÁN

Columnista invitado